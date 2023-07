6 loại trà phổ biến giúp kéo dài tuổi thọ có nhiều ở Việt Nam

(VTC News) -

Trà xanh

Báo Vietnamnet dẫn nguồn tờ Well and Good cho biết, ở đảo Okinawa (Nhật), mọi người sẽ đổ đầy một bình trà và nhâm nhi cả ngày.

“Trong trà có caffeine được chứng minh có tác dụng tích cực, giảm tỷ lệ mắc bệnh tim, tiểu đường, Parkinson và tăng khả năng tập trung hơn”, Buettner giải thích trên tờ Well and Good. Tuy nhiên, bạn không nên uống vào buổi chiều vì có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ buổi tối.

Chuyên gia dinh dưỡng Neva Cochran cũng đồng ý với quan điểm trên. Ngoài ra, trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa được gọi là flavanol, liên quan đến giảm lượng cholesterol xấu. Chất chống oxy hóa có tên catechin bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Đánh giá dựa trên 21 nghiên cứu khác nhau đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục về mối liên quan giữa tiêu thụ trà xanh với sự tập trung và trí nhớ tốt hơn.

Trà xanh cũng rất tốt cho xương của bạn. Chuyên gia Cochran cho biết: “Các polyphenol trong trà tăng cường sự hình thành xương và ức chế sự phân hủy xương dẫn đến sức mạnh của xương lớn hơn”.

Loại đồ uống đa tác dụng này có khả năng chống lại một số loại ung thư, ức chế sự phát triển của khối u.

Trà đen

Trà đen mang lại nhiều lợi ích giống như trà xanh. Caffeine, polyphenol, L-theanine và flavanol chống lại sự phát triển của một số bệnh mạn tính bao gồm tiểu đường loại 2, ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch. Trà đen còn tốt cho đường ruột/tiêu hóa hơn cả trà xanh.

Trà ô long

Trà ô long là loại trà phổ biến. Loại trà này chứa hợp chất EGCG, có đặc tính chống ung thư.

Trà nghệ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This not that cho biết, nghệ là nguyên liệu bổ sung phổ biến cho nhiều món ăn tạo hương vị độc đáo và mang đến những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn. Lợi ích sức khỏe và khả năng kéo dài tuổi thọ của củ nghệ có sự đóng góp của curcumin. Đây là hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, đặc tính chống ung thư.

Trà dâm bụt

Trà dâm bụt là ví dụ điển hình cho loại trà thảo mộc có thể giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Trà dâm bụt không chứa các hợp chất thực vật nhưng vẫn mang lại những lợi ích cho sức khỏe nhờ các hợp chất tự nhiên có trong loại trà này.

Trà dâm bụt có một số tác dụng kháng virus, giúp kiểm soát cholesterol bằng cách giảm mức LDL (cholesterol xấu) và chất béo trung tính. Uống loại trà này còn hỗ trợ giảm huyết áp.

Trà hoa cúc

Một loại trà thảo mộc khác cũng giúp kéo dài tuổi thọ là trà hoa cúc. Trà hoa cúc có liên quan đến việc làm chậm quá trình mất xương do tuổi tác, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch và có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư.

Hạ An (Tổng hợp)