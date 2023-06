5 loại quả giúp tăng tuổi thọ lại có giá rẻ bèo ở chợ

(VTC News) -

Bơ

Báo Lao động dẫn nguồn Boldsky cho biết, bơ là loại quả giàu axit béo không bão hòa đơn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và gia tăng tuổi thọ.

Thêm vào đó, bơ còn chứa hợp chất có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư trong giai đoạn bệnh mới khởi phát. Ngoài ra, để tăng mùi vị có thể chế biến thành sinh tố bơ để sử dụng.

Cà chua

VnExpress dẫn nguồn tờ Eat This, Not That cho biết, người Sardinia, Italy, yêu thích cà chua và sử dụng trong một số món ăn chính của mình. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và đột quỵ.

Cà chua bi là trái cây chứa hàm lượng beta carotene cao được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển khối u liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Đu đủ

Pháp Luật TP.HCM dẫn nguồn tờ Eatthis những người sống thọ trăm tuổi ở bán đảo Nicoya của Costa Rica thường xuyên ăn đu đủ. Đây cũng là loại cây được trồng rất nhiều trên bán đảo, điều này có nghĩa là cư dân nơi đây đã ăn chúng dường như hằng ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng vitamin A, C, E, K, chất xơ, kali, của đu đủ giúp người ăn kiểm soát được tình trạng viêm nhiễm, giảm nguy cơ ung thư, tim mạch, và các tình trạng thoái hóa do tuổi tác đem lại. Ngoài ra enzyme papain có trong loại quả này còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm chứng táo bón đầy hơi. Đu đủ cũng chứa beta-carotene, một chất chống oxy hóa được biết là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention thậm chí còn phát hiện ra rằng chế độ ăn giàu beta-carotene có thể giúp nam giới ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Lựu

Lựu là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, lựu có thể làm giảm mức cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự hình thành của các mảng xơ vữa động mạch, điều chỉnh huyết áp cũng như gia tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ớt chuông

Ớt chuông giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thải bỏ lượng chất béo dư thừa khỏi cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông còn chứa một lượng lớn carotenoid và vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện thị lực. Đặc biệt, ớt chuông được xem là thực phẩm có khả năng kéo dài tuổi thọ.

