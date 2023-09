5 loại gia vị chống viêm giúp kéo dài tuổi thọ người Việt ăn xưa giờ

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, sử dụng các loại thảo mộc và gia vị sau đây cũng được coi là một phương pháp giúp bạn tăng tuổi thọ. Dưới đây là 5 loại gia vị đẩy lùi ung thư, kéo dài tuổi thọ có nhiều ở chợ Việt.

Gừng

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Well And Good cho biết, gừng thường được dùng làm gia vị và cho mục đích y học.

Gừng rất tuyệt vời để thúc đẩy tuổi thọ vì nó chứa các hợp chất gingerols và shogaols - tác dụng chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do các gốc tự do trong cơ thể.

Gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách cải thiện nhu động dạ dày, giúp giảm đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Gừng cũng có đặc tính chống viêm giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm các triệu chứng viêm khớp, đồng thời có thể giúp giảm cơn buồn nôn và ổn định lượng đường trong máu.

Nghệ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Well And Good cho biết thêm, nghệ chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về não như Alzheimer và mất trí nhớ.

Đồng thời, nghệ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Củ nghệ có chứa các hợp chất thực vật curcuminoid, có khả năng chống viêm cao và giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Gia vị chống viêm giúp kéo dài tuổi thọ.

Chất curcumin trong nghệ liên quan đến lượng axit Docosahexaenoic (DHA). DHA là một dạng axit béo omega-3 rất quan trọng để duy trì sức khỏe của não. Điều này cũng có lợi cho sức khỏe tâm thần vì mức DHA cao hơn liên quan đến việc giảm lo lắng. Việc giảm DHA trong não liên quan đến suy giảm nhận thức và khởi phát bệnh Alzheimer.

Tiêu đen

Loại gia vị này thường được tiêu thụ cùng với nghệ vì giúp cơ thể hấp thụ các chất curcuminoid có lợi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hạt tiêu đen cũng có nhiều lợi ích riêng. Hợp chất pepperine trong tiêu đen có tác dụng cải thiện nhận thức và chức năng tổng thể của não.

Đinh hương

Đinh hương rất giàu chất chống ôxy hóa và các hợp chất phenol, giúp chống lão hóa bằng cách làm giảm tổn thương tế bào và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Nó cũng hoạt động như một chất ức chế tiểu cầu, có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Một lối sống lành mạnh là điều tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày với một số gia vị trên cũng có thể giúp mọi người có một cuộc sống lâu dài hơn.

Rau mùi

Lá và thân cây từ cây rau mùi đã được sử dụng từ thời cổ đại để tăng cường hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, cả hai đều có thể làm tăng tuổi thọ. Nó cũng được dùng để điều trị các vấn đề như: nhiễm nấm, viêm họng và viêm loét.

Trên đây là những loại rau gia vị rất tốt cho sức khoẻ. Hãy thường xuyên bổ sung những loại rau gia vị này trong bữa ăn hàng ngày nhé.