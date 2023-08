7 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi bệnh tật

(VTC News) -

7 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ dưới đây được các chuyên gia sức khỏe khuyên nên dùng thường xuyên.

Hến

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Aboluowang cho biết, sau khi nam giới bước vào tuổi trung niên, cơ bắp toàn thân không còn săn chắc và đàn hồi như khi còn trẻ, đó là do lớp mỡ trên da dần dần tăng lên, cùng với đó là sự tăng lên rõ rệt cân nặng, làn da cũng thay đổi. Điều này là do nam giới trung niên ăn nhiều, vận động ít, mặt khác có thể do rối loạn chuyển hóa của cơ thể gây ra.

Chức năng chính của thyroxine là điều hòa quá trình trao đổi chất, trong khi i-ốt chủ yếu tham gia vào quá trình tổng hợp thyroxine trong cơ thể. Do đó, nam giới sau 50 tuổi nên ăn nhiều hải sản giàu i-ốt và axit béo không bão hòa, chẳng hạn như hến, tảo bẹ và rong biển.

Ăn hến thường xuyên không những có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân mà còn có tác dụng hạ huyết áp và mỡ máu hiệu quả. Ngoài ra còn có nhiều cách ăn hến phù hợp với nam giới như canh hến rong biển, hến xào tỏi tây, hến bằm trứng ốp la.

Khoai lang tím

Khoai lang tím thường được người Nhật ăn như một món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng. Loại thực phẩm này rất giàu carbohydrate, anthocyanin, chất chống ôxy hóa thường có trong các loại rau màu đỏ và tím, có thể chống lão hóa, giúp cải thiện lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Súp miso

Đây là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản có chứa các thành phần lên men. Thực phẩm lên men rất giàu men vi sinh, vi khuẩn sống hoặc nấm men, có thể giúp cân bằng sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Nghiên cứu cho thấy, đàn ông và phụ nữ ăn nhiều thực phẩm đậu nành lên men chẳng hạn như miso, đậu phụ, natto (món ăn truyền thống của Nhật Bản làm từ hạt đậu tương lên men) có nguy cơ tử vong thấp hơn 10% so với những người ăn ít thực phẩm trên.

Tỏi

Nhiều người không thích tỏi do mùi hăng và hương vị giữ trong miệng rất lâu, nhưng nó lại là một trong những thực phẩm quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ.

Tỏi chứa một lượng lớn các chất chống đông máu, giúp cho tim hoạt động tốt. Nó cũng làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể, có hiệu quả tốt nhất khi ăn sống.

Quả bơ

Bơ cung cấp lượng khổng lồ chất béo không bão hòa đơn. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ăn nửa quả bơ cung cấp gần 10 gram chất dinh dưỡng thiết yếu này. Do đó, thường xuyên ăn bơ có thể thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khoẻ mắt, thậm chí góp phần giảm cân. Bơ cũng giúp làm chậm quá trình lão hoá và kéo dài tuổi thọ.

Sữa đậu nành đen

Khi nam giới khoảng 50 tuổi bước vào tuổi trung niên, lượng nội tiết tố nam suy giảm nên giá trị mật độ xương cũng sẽ giảm theo.

Loãng xương là bệnh thường gặp ở tuổi mãn kinh cả nam và nữ. Sữa và các thực phẩm từ đậu nành rất giàu protein và canxi, tốt cho việc phục hồi thể lực, ngăn ngừa loãng xương. Để ngăn ngừa béo phì sau 50 tuổi, chúng ta nên chọn sữa tách béo, có thể uống 250 ml sữa tươi và 125 - 250 ml sữa chua mỗi ngày. Đối với các sản phẩm từ đậu nành, chúng ta có thể chọn đậu phụ hoặc sữa đậu nành, tránh đậu phụ chiên rán nhiều dầu.

Đậu nành đen không chỉ giàu canxi mà còn chứa nhiều lecithin và saponin, lecithin có thể giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Saponin trong đậu nành có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có thể ngăn ngừa ung thư và béo phì hiệu quả.

Cá hồi

Cá là loại thực phẩm ăn kiêng hoàn hảo, và đừng bỏ qua cá hồi vì nó có khả năng giảm thiểu chứng rối loạn nhịp tim, chứng bệnh tăng huyết áp và làm chậm sự phát triển của những khối mỡ đông tích tụ gây nhồi máu cơ tim.

Trên đây là 7 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi bệnh tật. Hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày nhé.

Hạ An (Tổng hợp)