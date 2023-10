40 triệu người Mỹ phải trả nợ tiền vay đi học

(VTC News) -

Sinh viên tại Đại học Boston, Mỹ. (Ảnh: Matt Stone)

Theo đài CNBC của Mỹ, do chi phí giáo dục đại học ở Mỹ khá cao nên nhiều người Mỹ nhận được giáo dục đại học thông qua các khoản vay. Ở Mỹ, có khoảng 2 nguồn cho vay dành cho sinh viên. Trong đó, một nguồn do chính phủ liên bang Mỹ cung cấp, nguồn còn lại là do các tổ chức tài chính tư nhân cung cấp và lãi suất không thấp.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, chính phủ liên bang Mỹ đã tạm dừng thu gốc và lãi, cũng như lãi cộng dồn của các khoản vay dành cho sinh viên nhằm giảm bớt áp lực tài chính và khắc phục khó khăn cho người đi vay trong thời kỳ dịch bệnh.

Tuy nhiên, với việc dịch bệnh dần dần kết thúc và cuộc tranh luận chính trị trong nước ở Mỹ, chính sách tạm dừng trả nợ cho sinh viên liên bang cũng kết thúc.

Kể từ tháng 9 năm nay, lãi suất cho các khoản vay dành cho sinh viên liên bang đã tiếp tục tích lũy và bắt đầu từ tháng 10, những người Mỹ vẫn còn nợ "tiền học" sẽ phải đối mặt với áp lực buộc phải trả nợ một lần nữa. Đài CNBC nêu rõ con số này khoảng 40 triệu người.

Truyền thông Mỹ cũng đưa ra một số biện pháp khẩn cấp đối với những người vay không có khả năng trả đủ số tiền hàng tháng. Chẳng hạn như nếu thu nhập quá thấp, người vay có thể xin trợ cấp khác, xin hỗ trợ giảm lãi suất phải trả, trả trước một phần...

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Mỹ cũng chỉ ra rằng vì tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy nên người vay tốt nhất cố gắng trả nợ nhiều nhất có thể.