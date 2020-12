Cảnh sát giao thông lôi kéo, tát tài xế: Công an Bắc Giang nói gì?

Video: Cảnh sát giao thông lôi kéo, tát tài xế ô tô

Ngày 2/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vi phạm của các thành viên trong tổ công tác Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Việt Yên để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sự việc xảy ra vào ngày 29/11/2020 tại quốc lộ 17 thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên.

Hình ảnh cắt từ clip về tổ công tác CSGT huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) làm việc đã vi phạm điều lệnh CAND.

Cụ thể, vào 10h24 ngày 29/11, tại km73+100, Tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc Đội CSGT, trật tự Công an huyện Việt Yên phát hiện xe tải 98C-120.98 đi hướng huyện Tân Yên, thành phố Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải (xe chở cây chống trần).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe Trần Văn Việt (SN 1997, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) không chấp hành mà tiếp tục tăng ga điều khiển phương tiện bỏ chạy, nhiều lần chèn ép không cho xe tuần tra vượt lên.

Đến km72+200, xe tải chuyển hướng đi vào đường đê thuộc địa phận xã Việt Lập cho đến khi va vào rào chắn hạn chế chiều cao làm phương tiện không di chuyển được mới dừng lại. Quãng đường lái xe ô tô bỏ chạy khoảng 7km.

Bức xúc về hành vi vi phạm của lái xe, 3 thành viên Tổ công tác gồm: Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường và Thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt Trần Văn Việt.

Sau khi xảy ra sự việc trên, mạng xã hội đã xuất hiện và phát tán đoạn video dài 36 giây ghi lại hình ảnh quá trình dừng phương tiện lái xe vi phạm (được cho là trích xuất từ camera xe ô tô bỏ chạy).

Chiều 2/12 lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết, hiện tại đơn vị đã không phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đối với 3 cán bộ thuộc Đội CSGT, trật tự Công an huyện này để xác minh về việc đã có hành vi, lời nói không đúng Điều lệnh CAND.