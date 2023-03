2 điểm mới quan trọng trong tuyển sinh ngành quân đội, công an 2023

(VTC News) -

Năm 2023, ngành quân đội tuyển sinh trở lại 2 ngành học (Dược học, Tài chính) và ngành công an sẽ bỏ 2 mã bài thi trong kỳ thi riêng, thí sinh đặc biệt lưu ý.

Mở lại 2 ngành học

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, năm nay, 17 học viện trường quân đội tuyển sinh đào tạo đại học quân sự, 1 trường đào tạo cao đẳng trường Sĩ quan Không quân (ngành Kỹ thuật hàng không) sẽ tổ chức tuyển sinh. Trong đó, 4 học viện tiếp tục tuyển thí sinh nữ, gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự với chỉ tiêu phù hợp.

Điểm mới, ngành Dược (Học viện Quân y) và ngành Tài chính (Học viện Hậu cần) sẽ tuyển sinh trở lại sau thời gian dài dừng tuyển.

Bộ Quốc phòng mở lại 2 ngành học tuyển sinh từ năm 2023. (Ảnh minh hoạ: C.H)

Với khối ngành quân đội, khi đăng ký xét tuyển thí sinh phải đặt nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại, thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường quân đội, nếu có nguyện vọng vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường quân đội khác trong cùng một nhóm trường.

Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu); các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các học viện, trường trong quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2023, các trường quân đội tuyển tổng 4.315 chỉ tiêu, giảm 507 so với năm ngoái.

Bỏ 2 mã bài thi trong kỳ thi riêng

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, năm 2023, Bộ Công an dự kiến sẽ bỏ mã bài thi CA3 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc và tự luận Toán) và CA4 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc và phần tự luận Ngữ văn) trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo đó, đề thi sẽ chỉ còn lại 2 mã là bài CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Ngữ văn).

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04. Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2.

Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2. Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Năm 2023, các trường đại học, học viện khối ngành công an nhân dân dự kiến xét tuyển 2.000 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) và 1.200 em vào hệ trung cấp.

Hà Cường