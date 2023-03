Tuyển sinh ngành công an: Chỉ tiêu vào trung cấp tăng gấp 3 lần

(VTC News) -

Theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh công an nhân năm 2023 của Bộ Công an, 5 trường đại học, cao đẳng gồm Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Cao đẳng An ninh nhân dân 1, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 sẽ thực hiện tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy năm 2023.

STT Trường Chỉ tiêu 1 Đại học Phòng cháy chữa cháy 60 2 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 60 3 Cao đẳng An ninh nhân dân 1 225 4 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 480 5 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 360

Năm 2023, hình thức xét tuyển vào hệ trung cấp công an nhân dân tương tự như năm 2022. Tuy nhiên, một số điểm mới thí sinh cần lưu ý. Thứ nhất, trường dự kiến bổ sung tuyển thẳng thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên các cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Thứ hai, ngoài chiến sĩ nghĩa vụ và học sinh tốt nghiệp Trường Văn hoá, bổ sung chỉ tiêu xét tuyển hệ trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

Hà Cường