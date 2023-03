Chỉ tiêu vào 8 trường ngành công an năm 2023

(VTC News) -

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an nhân dân được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

STT Trường Ngành Chỉ tiêu 1 Học viện An ninh nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh 290 Ngành An ninh thông tin 100 Y khoa (gửi đào tạo HV Quân Y) 50 2 Học viện Cảnh sát nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát 530 3 Học viện Chính trị Công an nhân dân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 100 4 Đại học An ninh nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh 260 5 Đại học Cảnh sát nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát 420 6 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Nhóm ngành kỹ thuật Hậu cần 100 7 Học viện Quốc tế Ngôn ngữ Anh 30 Ngôn ngữ Trung Quốc 20

Tám trường công an sử dụng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát. Thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc HSK theo quy định của Bộ Công an sẽ được xét theo phương thức này.

Với xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy, các ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ cảnh sát sẽ xét theo tổ hợp A00, A01, C03 và D01 cùng bài thi CA1, CA2. Ngành an toàn thông tin tại Học viện An ninh Nhân dân xét tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Các ngành do Học viện Chính trị Công an Nhân dân đào tạo xét tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Các ngành do Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân đào tạo xét tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Đại học Phòng cháy chữa cháy sử dụng tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế xét thí sinh đăng ký tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2; còn ngành ngôn ngữ Trung Quốc là D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Những học ính có nguyện vọng gửi đào tạo đại học ngành bác sĩ đa khoa sử dụng tổ hợp B00 và bài thi CA1 để xét tuyển.

Năm nay là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức bài thi riêng phục vụ xét tuyển đại học. Dự kiến bài thi đánh giá, kiểm tra kiến thức Toán, Văn và kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống; gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, được tổ chức ngày 2-3/7 - sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hà Cường