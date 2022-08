2 bộ xương khô bí ẩn giữa rừng sâu Gia Lai: Nghi vấn là bố con

(VTC News) -

Theo báo cáo ban đầu, kết quả khám nghiệm cho thấy, vị trí tìm thấy 2 bộ xương ở trong khu vực rừng rậm rạp, trên sườn dốc, gần suối nước, cách đường Trường Sơn Đông 1,5km. Vị trí này hầu như không có người qua lại.

Nhận định ban đầu, bộ xương dưới đất là nam giới, tuổi khoảng từ 30 đến 50, cao 1,68m. Bộ xương trên võng là bé trai, tuổi từ 10 đến 15, cao khoảng 1,3m. Thời gian tử vong được xác định là từ 3 đến 4 tháng trước.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Tại hiện trường, có 1 võng dù màu xanh, mắc trên cây rừng, nhiều vật dụng khác như áo mưa cánh dơi, mũ bảo hiểm, dao, bật lửa, túi xách. Trong túi có nhiều loại thuốc như thuốc đau bụng, giảm đau, dây cước, lưỡi câu, bật lửa, gạo, hồ tiêu, tép khô…Các thi thể đã phân huỷ hoàn toàn, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, được bọc nguyên trong quần áo và chăn dày. Nhận định ban đầu, khả năng đây là 2 cha con từ địa phương khác, vào rừng thu hái lâm sản phụ.

Cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho địa phương để tổ chức mai táng, đồng thời thông báo và xác minh những trường hợp vắng mặt ở địa phương, tuy nhiên thời điểm báo cáo chưa có thông tin nhân thân.

Công an Gia Lai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tại hiện trường. (ảnh: Công an Gia Lai)

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục rà soát mở rộng, và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, ngày 22/8, trong lúc đi tìm lan, người dân phát hiện 2 thi thể đã phân huỷ hoàn toàn tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Đăk Rong, huyện Kbang, nên đã báo cơ quan công an huyện Kbang. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.