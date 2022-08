Ảnh: Hiện trường phát hiện 2 bộ xương khô bí ẩn giữa rừng giáp ranh

Thông tin ban đầu từ một cán bộ Công an xã Hiếu cho thấy quanh khu vực phát hiện thi thể có một đống lửa đã tàn và xoong nồi nấu ăn. Hiện trường còn gọn gàng, không lộn xộn. "Nguyên nhân cụ thể phải do lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai khám nghiệm, kết luận mới chính xác", cán bộ Công an xã Hiếu thông tin.