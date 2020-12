11 quy tắc ăn uống giúp bạn giữ sức khỏe trong mùa đông

Bổ sung vitamin C: Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ăn nhiều các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, kiwi hay cải bó xôi giúp bạn đẩy lùi các cơn cảm lạnh, cảm cúm và các vấn đề về sức khỏe khác vào mùa đông.