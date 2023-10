(VTC News) -

Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas và việc Israel tuyên bố đáp trả khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể mở rộng theo hướng kéo theo can dự của Mỹ và Iran.

Bên cạnh đó, theo AFP, cuộc khủng hoảng khiến nguy cơ về nguồn cung dầu thô trong khu vực gia tăng, trong khi vốn đã có nhiều lo ngại do Ả Rập Xê-út và Nga cắt giảm sản lượng.

Xung đột giữa Israel và Hamas làm 'nóng' thị trường dầu mỏ.

Những tác động lên lạm phát cũng là một vấn đề khác, trong đó chi phí năng lượng là nguyên nhân chính khiến giá cả tăng vọt, khiến các ngân hàng trung ương phải đau đầu, giảm bớt việc tăng lãi suất để tránh suy thoái.

Chuyên gia Brian Martin và Daniel Hynes của Tập đoàn ANZ cho biết: “Điều quan trọng đối với thị trường là liệu xung đột có được kiềm chế hay không, hay sẽ lan rộng sang các khu vực khác, đặc biệt là Ả Rập Xê-út".

“Ban đầu, có vẻ như thị trường cho rằng tác động đối với giá dầu vẫn sẽ hạn chế. Nhưng thời gian tới có thể sẽ có những biến động lớn hơn".

Cả hai loại dầu chính (WTI và Brent) đều tăng hơn 5% trong thời gian đầu trước khi giảm nhẹ trở lại. Hiện dầu Trung cấp Tây Texas - WTI ở mức 86,67 USD/thùng, dầu thô Brent Biển Bắc ở mức 88,35 USD/thùng.

Tuy nhiên, chuyên gia Stephen Innes của SPI Asset Management cảnh báo: “Phân tích lịch sử cho thấy giá dầu có xu hướng tăng bền vững sau cuộc khủng hoảng ở Trung Đông".

Chuyên gia nói thêm về biến động giá của các loại tài sản: “Trong khi đó, chứng khoán có xu hướng biến động ban đầu rồi phục hồi và tăng. Các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu kho bạc ban đầu có lợi nhuận, nhưng có xu hướng giảm dần so với mức tăng giá ban đầu khi tình hình ổn định".

"Tuy nhiên, khi các nhà phân tích Trung Đông coi đây là thời điểm then chốt đối với Israel, biến động có thể xảy ra trong bất kỳ kịch bản nào".

Tâm trạng e ngại rủi ro rõ ràng đã khiến các nhà đầu tư tăng cường lựa chọn các đồng tiền an toàn như đồng USD, hiện đang tăng so với bảng Anh và đồng euro, cũng như đồng tiền Australia và New Zealand.

Đồng yên, được coi là một trong những loại tiền tệ an toàn nhất, cũng tăng giá so với đồng bạc xanh, mặc dù vẫn ở mức thấp trong 11 tháng.

Vàng, một tài sản trú ẩn quan trọng khác, đã tăng hơn 1%.

Thị trường chứng khoán có nhiều biến động, trong đó thị trường Thượng Hải giảm điểm trong ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần.

Sydney, Singapore, Manila và Wellington cũng có xu hướng giảm, mặc dù Jakarta ghi nhận mức tăng. Tokyo đóng cửa nghỉ lễ, trong khi cơn bão buộc Hong Kong phải đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng.

Các số liệu của "Goldilocks" - không quá mạnh cũng không quá yếu - đã nâng cao sự lạc quan rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể tránh được suy thoái ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất ở mức cao.

Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng ngân hàng sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước cuối năm nay, với việc các quan chức quyết tâm kiềm chế lạm phát và giữ ở mức mục tiêu 2%.