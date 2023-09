Xử phạt nhóm thanh niên bốc đầu xe máy, quay video khoe trên Facebook

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm theo video nhóm thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi bốc đầu xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm thanh niên gồm H.M.Đ. (18 tuổi), N.T.K. (17 tuổi), V.X.Q. (17 tuổi) và H.T.K. (17 tuổi), cùng ở huyện Sơn Động.

Hình ảnh hai nam thanh niên "bốc đầu" xe máy. (Ảnh: CACC).

Tại cơ quan công an, 4 thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm. Nhóm này khai vào ngày 2/9 lái xe máy trên tuyến quốc lộ 31 (xã Vĩnh An, huyện Sơn Động), khi đến địa phận xã Vĩnh An, cả nhóm quay video đi xe máy bốc đầu rồi đăng khoe trên Facebook.

Sau khi triệu tập, làm rõ nội dung vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.