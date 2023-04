Cảnh sát 141 hóa trang tóm các 'quái xế' nẹt pô, lạng lách trên phố Hà Nội

Tại trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ, N.T.M.H và P.M.H thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi nẹt pô, gây mất trật tự công cộng. “Khi thấy tổ công tác ra hiệu dừng xe, thấy sợ nên em vít ga để chạy. Việc đi xe với tốc độ nhanh và rú ga, bấm còi do em thiếu hiểu biết, em đã biết hành vi này là sai. Sau sự việc này, em cam kết sẽ thay đổi”, nam thanh niên cho biết.