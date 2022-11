Xử lý 2 người tung tin sai về Vingroup, Novaland và thị trường chứng khoán

(VTC News) -

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) làm việc với Nguyễn Xuân Lượng (trú tại huyện Chương Mỹ) và Bùi Tiến Dũng (trú tại huyện Thanh Oai) về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính, chứng khoán.

Hành vi của Lượng và Dũng được xác định gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư và gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên thị trường.

Tại buổi làm việc, Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyễn Xuân Lượng (bên trái) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Bộ Công an khuyến cáo, người dân không nên đăng tải, chia sẻ, tán phát tin giả, tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, để tránh gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính, chứng khoán cũng như những vấn đề khác.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 10 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 527 vụ phạm tội trên không gian mạng (tăng 144% so với cùng kỳ).

Liên quan đến các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang thông tin điện từ, cơ quan công an đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 trường hợp; gọi hỏi răn đe yêu cầu khắc phục hậu quả khoảng 1.500 trường hợp.

Các thông tin vừa qua làm ảnh hưởng rất lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục sẽ làm mạnh, xử lý nghiêm các vấn đề thông tin phát triển, thông tin sai sự thật với mục đích xấu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế, thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, ngân hàng.