Xem trực tiếp bóng đá tuyển nữ Việt Nam vs Campuchia trên kênh nào?

Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Campuchia từ 19h

Tuyển nữ Việt Nam có cuộc so tài với Campuchia trong khuôn khổ môn bóng đá lúc 19h tối nay 14/5. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV5 và các kênh YouTube của Next Sports, VTC Now và VFF Channel, mời các bạn chú ý đón xem.

Ở lượt trận đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam hạ Philippines với tỷ số 2-1, trong khi Philippines thắng Campuchia 5-0. Chỉ cần thêm ít nhất 1 điểm ở trận cuối, Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng với ngôi dẫn đầu.

Dự đoán: Việt Nam 5-0 Campuchia