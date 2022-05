Xem trực tiếp bóng đá tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar trên kênh nào?

(VTC News) -

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar trong trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 lúc 19h tối nay 18/5.

Trận đấu Việt Nam vs Myanmar được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, kênh Youtube của VTC Now, Next Sports. VTC News tường thuật trực tiếp trận đấu và gửi đến những hình ảnh, diễn biến mới nhất của cuộc so tài, mời quý độc giả theo dõi.

Video trực tiếp bóng đá tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Sau 2 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung toàn thắng, giành 6 điểm, ghi 9 bàn thắng. Ở bảng đấu còn lại, Myanmar đứng nhì, có cùng điểm số với Thái Lan nhưng xếp dưới do kém ở hiệu số bàn thắng bại. Lần gần nhất hai đội so tài là tại Asian Cup 2022, nơi Việt Nam và Myanmar hòa nhau 2-2.

Tuyển nữ Việt Nam còn nguyên trục dọc đã đưa đội giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023, đó là thủ môn Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Tuyết Dung, Bích Thùy và đội trưởng Huỳnh Như.

Do giữ được cơ bản bộ khung, đồng thời các cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự đều đang tiến bộ, lối chơi của tuyển nữ Việt Nam được kế thừa và đa dạng hơn hẳn so với lần gặp Myanmar ở Asian Cup cách đây 3 tháng.

Việt Nam có thời điểm gặp khó khăn trước Philippines bởi đối thủ có thể hình tốt và mạnh trong tranh chấp, nhưng Myanmar với lối chơi kỹ thuật có phần tương đồng sẽ không tạo ra áp lực va chạm lớn như trận đấu trước. Do đó, đây là cơ hội để Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt, rồi đánh bại đối thủ bởi trên phân về trình độ và con người.