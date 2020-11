Xe quá khổ, quá tải tung hoành quốc lộ 17B ở Hải Dương như chốn vô pháp luật

Từng đoàn xe cơi nới thành thùng, phủ bạt kiểu chống đối, dấu hiệu chở quá tải khá rõ ràng nối đuôi nhau chạy rầm rập trên tuyến quốc lộ 17B mà không thấy bất cứ lực lượng chức năng nào của tỉnh Hải Dương hay thị xã Kinh Môn kiểm tra, xử lý. Những chiếc xe chở than từ các bãi kinh doanh, tập kết than trên địa bàn thị xã Kinh Môn được cho là hoạt động dày đặc, liên tục suốt ngày đêm, than rơi vãi dọc đường do chở quá khổ, quá tải, không che chắn cẩn thận.