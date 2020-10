Xe quá tải ngang nhiên chạy qua cổng trường học: Công an Hà Nội phản hồi

Clip: Xe quá tải ngang nhiên lưu thông, ẩn họa khu vực cổng trường học (VTC14)

Ngày 12/10, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) có văn bản gửi Báo điện tử VTC News về việc giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực Trường Tiểu học Tứ Hiệp (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì), sau phóng sự phản ánh "Xe quá tải ngang nhiên lưu thông, ẩn họa khu vực cổng trường học".

Công an huyện Thanh Trì cho hay, ngay sau khi nhận được phản ánh của VTC News, đơn vị đã xử lý một số trường hợp ô tô vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... tại khu vực trên. Đến nay, tình trạng vi phạm tại khu vực Trường Tiểu học Tứ Hiệp đã được xử lý.

Dù cấm đường nhưng xe tải vẫn chạy qua khu vực cổng trường gây mất an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynnh (Ảnh: cắt từ clip)

Theo Công an huyện Thanh Trì, thời gian tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng để kiểm tra, xử lý và không để tái diễn vi phạm.

"Công an huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo Đội CSGT-TT, Công an xã Tứ Hiệp tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông dọc tuyến đường Tứ Hiệp và có cơ chế lâu dài, không để vi phạm trở lại", văn bản nêu.

Bên cạnh đó, Công an huyện Thanh Trì cho biết sẽ yêu cầu các lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi đi qua huyện.

Trước đó, VTC News đăng tải phóng sự "Xe quá tải ngang nhiên lưu thông, ẩn họa khu vực cổng trường học" của Kênh VTC 14 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Nội dung phóng sự phản ánh tình trạng xe tải chạy hai chiều qua khu vực Trường Tiểu học Tứ Hiệp gây nguy hiểm cho phụ huynh và học sinh nơi đây.

Dù đoạn đường này có biển cấm xe tải trên 10 tấn nhưng các xe tải cỡ lớn chở quá tải vẫn đi qua đây. Những xe này thường bóp còi hơi, phóng nhanh khiến người dân lo lắng, bức xúc.