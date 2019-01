Xe biển xanh đón khách tại cầu thang máy bay: Đại diện Bộ Công Thương vòng vo, né tránh báo chí

Chiều 6/1, trả lời VTC News, ông Đỗ Văn Côi, Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương, xác nhận chính ông là người ký công văn gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Công an Cửa khẩu Nội Bài, An ninh sân bay Nội Bài... đề nghị cho phép được đón tiễn Bộ trưởng tại khu vực sân đỗ máy bay tối 4/1.

Tuy nhiên, vị Phó chánh Văn phòng cáo bận và từ chối trả lời các câu hỏi tiếp theo, đồng thời cho biết, mọi vấn đề liên quan đã trao đổi với ông Lê An Hải (từng công tác ở Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương), đề nghị phóng viên liên hệ ông Hải để tìm hiểu thông tin.

Trong hai ngày 5 - 6/1, PV VTC News nhiều lần liên hệ ông Lê An Hải, song vị này cho biết đang bận việc gia đình nên không tiện trả lời và hẹn gọi lại sau.

Trước đó, PV VTC News cũng gọi vào số máy của ông Trần Huy Hưng - người có số điện thoại được ghi trong công văn gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các cơ quan liên quan của Văn phòng Bộ Công Thương. Ban đầu người này khẳng định xe biển xanh tối 4/1 có đón Bộ trưởng nhưng sau lại cải chính, từ chối cung cấp thông tin.

Trả lời PV VTC News về thông tin xe biển số xanh vào khu vực hạn chế (chân cầu thang máy bay) ở sân bay Nội Bài đón người nhà lãnh đạo, ông Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết, cần làm rõ vì sao xe biển xanh vào khu vực hạn chế tại sân bay đón người nhà lãnh đạo bộ, ngành.

“Tôi nghe báo chí nói nhiều về việc này. Dư luận cũng có nhiều băn khoăn. Tôi nghĩ các các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ vì sao, thực tế như thế nào, tránh tình trạng nói đi nói lại gây ảnh hưởng”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói thêm.

Trước đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông tin với VTC News, xe này được bố trí để thực hiện nhiệm vụ đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, theo đề nghị của Văn phòng Bộ Công Thương.

Từ đó, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về việc xe biển số xanh vào khu vực hạn chế sân bay Nội Bài để đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hay người thân hay lãnh đạo khác của Bộ?

Đồng thời, ai đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Công Thương gửi công văn tới các cơ quan chức năng đề nghị đón đích danh Bộ trưởng Trần Tuấn Anh? Mặc cho dư luận ồn ào, Bộ Công Thương hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, theo quy định tại Điều 16, Thông tư 01 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, người, phương tiện thường xuyên, chuyên trách đưa, đón các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… thuộc đối tượng được cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dài hạn.

Như vậy việc Bộ Công Thương đề nghị cho xe của Bộ vào tận chân cầu thang máy bay đưa đón Bộ trưởng đi công tác là chuyện bình thường, đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Câu hỏi đặt ra lúc này là chiếc xe biển số xanh của Bộ Công Thương vào khu vực hạn chế (chân cầu thang máy bay) ở sân bay Nội Bài tối 4/1 có phải đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hay không?