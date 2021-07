WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu về nguồn gốc COVID-19

(VTC News) -

Hôm 15/7, đề cập về cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác. Chúng ta đang mắc nợ hàng triệu người mắc COVID-19, cũng như hàng triệu người đã chết. Chúng ta cần biết điều gì đã xảy ra”.

Người đứng đầu WHO cho rằng, các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô những ngày đầu dịch bệnh lây lan ở Vũ Hán và hối thúc Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

Một nhóm nghiên cứu do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần tìm hiểu nguồn gốc về các ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán. Báo cáo kết luận điều tra sau đó cho biết, virus SARS-CoV-2 có thể đã được lây lây lan từ dơi sang người qua một loài động vật trung gian.

Báo cáo của các nhà nghiên cứu của WHO cũng cho rằng, "lý thuyết sự cố virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra". Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và một số nhà khoa học không đồng tình với điều này.

Trung Quốc gọi giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là "vô lý", nhiều lần cho rằng việc "chính trị hóa" vấn đề sẽ cản trở các cuộc điều tra.

Chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO Mike Ryan cho biết, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ thông báo tóm tắt với 194 quốc gia thành viên của WHO về giai đoạn nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 thứ hai.

“Chúng tôi mong muốn được làm việc với các đối tác Trung Quốc về quy trình đó và Tổng giám đốc WHO sẽ vạch ra các biện pháp cho các quốc gia thành viên trong cuộc họp hôm 16/7", ông Mike Ryan nói.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thúc giục Trung Quốc tiếp tục điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.