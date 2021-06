WHO: Không thể buộc Trung Quốc cung cấp thêm thông tin nguồn gốc COVID-19

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo hôm 7/6, khi được hỏi liệu rằng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ yêu cầu Trung Quốc cởi mở hơn về nguồn gốc đại dịch không, Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho rằng "WHO không có quyền để ép buộc bất kỳ ai về chuyện này".

Ông Mike Ryan nói: "Chúng tôi hoàn toàn mong đợi sẽ nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả quốc gia thành viên WHO".

WHO đang đối mặt với áp lực mở cuộc điều tả giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Ý kiến của Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO được đưa ra trong bối cảnh cơ quan y tế của Liên hợp quốc đang chịu các sức ép về mở cuộc điều tra bổ sung nhằm làm rõ nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Hôm 27/5, Mỹ lên tiếng kêu gọi WHO mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19. Washington muốn rằng, trong giai đoạn điều tra này, các chuyên gia độc lập được trao quyền tiếp cận đầy đủ với các mẫu và dữ liệu gốc ở Trung Quốc.

Nguồn gốc của COVID-19 đã trở thành một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất của đại dịch. Lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm đã đạt được sức hút trong những tuần gần đây sau khi một nhóm các nhà khoa học nổi tiếng ký một lá thư cho rằng, nguồn gốc gây ra đại dịch COVID-19 cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Hôm 26/5, Tổng thống Joe Biden chỉ thị các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc COVID-19, xác định rõ xem là liệu virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay truyền từ động vật sang người.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết, 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm và phải nhập viện điều trị. Điều này dấy lên các hoài nghi về việc các chuyên gia này cũng có thể bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc bác thông tin này, tố Mỹ thổi phồng thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch bệnh.