WHO điều tra tình trạng đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca

"Một số quốc gia đình chỉ việc sử dụng vaccine của AstraZeneca, dựa trên báo cáo về tình trạng đông máu ở một số người sau khi tiêm", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo hôm 12/3.

Tiến sĩ Mariangela Simao, Trợ lý tổng giám đốc WHO về tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế, nói thêm rằng cơ quan y tế toàn cầu “có thể sẽ đưa ra một tuyên bố về vấn đề này vào tuần tới khi các cuộc điều tra hoàn tất”.

Một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Áo và Iceland gần đây tạm dừng tiêm vaccine AstraZeneca sau khi ghi nhận một số người bị đông máu sau tiêm.

Nhiều nước ngưng sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi ghi nhận tình trạng đông máu ở người tiêm. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, Áo và Pháp vẫn sử dụng vaccine này cho chiến dịch tiêm chủng. Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết, vaccine của AstraZeneca có thể tiếp tục được sử dụng trong khi các cuộc điều tra về các trường hợp máu khó đông được thực hiện.

Theo EMA, chỉ có 30 trường hợp bị “thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch” trong số 5 triệu người đã tiêm chủng ở châu Âu. “Lợi ích của vaccine lớn hơn rủi ro mà nó gây ra”, EMA nói trong một tuyên bố.

"Điều quan trọng cần lưu ý là EMA cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên hệ giữa vaccine với tình trạng đông máu và vaccine có thể tiếp tục được sử dụng khi cuộc điều tra đang diễn ra", Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tedros, các phát hiện cũng như bất cứ thay đổi nào với khuyến nghị hiện tại của WHO về vaccine sẽ được thông báo ngay lập tức.

Trước đó, phát ngôn viên của WHO Margaret Harris cho biết một ủy ban cố vấn chuyên gia của WHO đang xem xét vaccine của AstraZeneca. Nhưng bà Harris khẳng định không có lý do gì để ngừng sử dụng vaccine này.

Phát ngôn viên của WHO khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca là loại vaccine tuyệt vời. Ngoài ra, không có mối liên hệ được chứng minh giữa vaccine này và các báo cáo về chứng đông máu.