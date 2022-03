WHO cân nhắc thời gian và cách thức tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19

(VTC News) -

Các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề làm thế nào để xác định tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã kết thúc.

“Ủy ban Khẩn cấp về COVID-19 đang xem xét các tiêu chí cần thiết để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, WHO cho biết.

Các chuyên gia tại WHO đang thảo luận về thời gian và cách thức tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới dần nới lỏng các quy định chống dịch, dỡ bỏ hạn chế đi lại và dần quay về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, một số nước châu Á vẫn ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao chưa từng có, số người bệnh ở Đức cũng gần chạm mức kỷ lục. Theo báo cáo của WHO, thế giới có hơn 10 triệu ca mắc COVID-19 và 52.000 người thiệt mạng vì bệnh này trong tuần qua.

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng dù COVID-19 không lây lan mạnh như trước, căn bệnh này vẫn có thể gây ra hàng nghìn ca tử vong hàng năm - giống như bệnh sốt rét và lao. Các biến thể mới nguy hiểm cũng có thể tiếp tục xuất hiện.

Vì vậy, hiện WHO vẫn chưa quyết định tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19. Tương tự như khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, quyết định cuối cùng sẽ do Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia.