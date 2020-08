Vướng COVID-19, phim Mulan chiếu online với giá 'vé' đắt hơn xem rạp

Do đại dịch COVID-19, Mulan - bộ phim dự kiến phát hành ban đầu vào ngày 27/3 đã bị lùi lịch rất nhiều lần. Ban đầu, nó đã được chuyển đến ngày 24/7 sau đó một lần nữa vào ngày 21/8. Và gần đầy, một tin đáng buồn đã xảy ra với Mulan khi nó bị xóa khỏi lịch phát hành của Disney vì hãng phim chưa tìm ra ngày ra mắt cụ thể.

Như khán giả đều biết, đại dịch COVID-19 đã khiến cho các rạp chiếu phim trên toàn thế giới phải đóng cửa và khiến các bom tấn phải lùi lịch sản xuất hoặc thay đổi ngày phát hành. Trên thực tế, Disney đã chọn đi theo con đường trên với một bộ phim mà hãng phim mua lại từ 20th Century Fox - bộ phim chuyển thể Artemis Fowl.

Cụ thể, mùa xuân năm nay, Disney xác nhận rằng Artemis Fowl sẽ phát hành trên Disney + thay vì tiếp tục chờ ngày để được phát hành ở rạp. Giờ đây, hãng phim này một lần nữa lựa chọn cách trên và đối tượng được chọn là Mulan phiên bản live-action.

Ngày 5/8, giám đốc điều hành của Walt Disney - Bob Chapek đã xác nhận rằng Mulan sẽ phát hành trên dịch vụ xem phim trực trực tuyến Disney + vào ngày 4/9 tại Mỹ, Canada, New Zealand, Úc và nhiều nước Tây Âu. Bộ phim cũng sẽ phát hành vào ngày hôm đó tại các rạp chiếu phim (được mở) và nơi Disney + chưa xuất hiện.

Tin tức về việc Mulan ra mắt trên Disney + đã khiến khá giả khá sốc và không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là bộ phim với kinh phí lớn nhất được chuyển sang dịch vụ streaming. Chính vì điều này, nhà Chuột đã thực hiện một hành động mà theo nhiều khán giả, là một bước đi quá mạo hiểm. Cụ thể, trên dịch vụ Disney+, khán giả muốn xem Mulan sẽ phải trả một khoản tiền riêng lên tới 29.99 USD (gần 700.000 tiền Việt). Tại sao nói đây là bước đi mạo hiểm của họ?

Thứ nhất, Disney+ là một dịch vụ xem phim trực tuyến còn quá non trẻ so với các đối thủ. Ra mắt vào cuối năm 2019, nó chỉ mới xuất hiện ở Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số nước thuộc châu Âu. Mặc dù sở hữu hơn 60 triệu người đăng ký nhưng đa phần là fan của hãng phim siêu anh hùng Marvel và các phim hoạt hình. Đưa một đứa con có kinh phí khủng lên dịch vụ mới ra mắt của mình, Disney đang chọn bước đi quá nguy hiểm.

Thứ hai, thị trường được kỳ vọng mang về doanh thu khủng cho Mulan là Trung Quốc và các quốc gia / khu vực châu Á thì Disney+ chưa có mặt và theo mục tiêu của nhà Chuột, tại các nước chưa xuất hiện dịch vụ này, họ sẽ công chiếu tại rạp. Thế nhưng, với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, việc xem phim ở rạp vẫn chưa được nhiều người lựa chọn vì sự an toàn của bản thân và xã hội.

Thứ ba - cũng là điều đã được đề cập ở trên, giá 'mua' phim Mulan trên Disney+ quá cao, gấp 4-5 lần tiền vé thông thường. Mong khán giả bỏ ra một số tiền lên tới 700.000 đồng chỉ để thưởng thức một bộ phim qua TV điện thoại, máy tính bảng..., có phải nhà Chuột đang quá tham vọng? Thậm chí, số tiền này còn cao hơn tiền đăng ký hàng tháng của Disney+, Netflix hay bất cứ ứng dụng xem phim trực tuyến trả phí nào đang được người xem tin dùng.

Trước đó, Mulan được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim kiếm được mưa tiền cho Disney, đặc biệt khi đây là một trong những bộ phim bom tấn đầu tiên của họ có dàn diễn viên chủ yếu là người châu Á. Thế nhưng, vẫn những bước đi hiện tại của nhà Chuột, mong muốn trên sẽ càng khó trở thành sự thật.