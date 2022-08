Vừa ra khơi một ngày, tàu sân bay 3,5 tỷ USD của Anh gặp sự cố

(VTC News) -

Theo The Guardian, tàu sân bay HMS Prince of Wales trị giá 3,5 tỷ USD của Hải quân Hoàng gia Anh đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng chỉ một ngày sau khi khởi hành từ cảng Portsmouth đến Mỹ. Dự kiến hành trình đến Mỹ của HMS Prince of Wales kéo dài đến 4 tháng.

Người phát ngôn hải quân Anh cho biết tàu sân bay có lượng giãn nước 65.000 tấn đã phải tạm di chuyển đến khu vực huấn luyện của hải quân Anh gần đảo Wight trong thời gian đánh giá lại sự cố kỹ thuật lần này.

Phía hải quân Anh cũng từ chối cho biết sự cố kỹ thuật này là gì.

HMS Prince of Wales rời cảng Portsmouth vào chiều ngày 27/8. (Ảnh: Paul Jacobs/pictureexclusive.com)

Còn theo trang tin Navy Lookout, một nhóm thợ lặn đã được điều đến đảo Wight để kiểm tra hư hại đối với chân vịt của HMS Prince of Wales.

Trong năm đầu tiên ra khơi, tàu sân bay HMS Prince of Wales chỉ hoạt động khoảng 90 ngày trên biển. Tàu bị nước tràn vào khoang thuyền đến 2 lần trong vòng 5 tháng.

HMS Prince of Wales là một trong hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của hải quân Anh – nó cũng là một trong số tàu sân bay chủ lực của NATO. Hai năm trước HMS Prince of Wales từng gặp vấn đề lớn về kỹ thuật tại Portsmouth sau khi nước tràn vào phòng máy làm hỏng hệ thống điện trên tàu.

Lịch trình ban đầu của HMS Prince of Wales sẽ vượt Đại Tây Dương cùng thủy thủ đoàn 1.600 người, các địa điểm tàu sân bay này sẽ ghé thăm gồm như Halifax, Canada cũng như ở New York và Caribe.

Phi hành đoàn phi đội tiêm kích trên HMS Prince of Wales cũng sẽ có chương trình huấn luyện chung với hải quân Mỹ và hải quân Canada về vận hành các tiêm kích tàng hình F-35B.

HMS Prince of Wales là một phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Vương quốc Anh, cùng với tàu HMS Queen Elizabeth.

Tàu HMS Prince of Wales từng tham gia cuộc tập trận đầu tiên có tên Cold Response 22 tại Bắc Cực. Tàu dự kiến sẽ hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, như cung cấp viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chiến đấu cường độ cao.