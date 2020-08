Vũ Thắng Lợi: 'Tôi không bao giờ so sánh mình với những giọng hát khác'

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi vừa cho ra mắt album Khát vọng sau 3 năm ấp ủ và thực hiện. Album gồm 9 ca khúc vốn rất quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc đỏ như: Bài ca không quên, Khát vọng, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một đời người một rừng cây.... Khách mời duy nhất là ca sĩ Lan Anh, người song ca cùng Vũ Thắng Lợi ca khúc Tự nguyện.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Chia sẻ lý do chọn tên album là Khát vọng, Vũ Thắng Lợi nói: "Tôi có may mắn được học dưới mái trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, sSau khi tốt nghiệp lại được chọn về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Trong môi trường làm nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi luôn mang niềm vinh dự là nghệ sĩ - chiến sĩ. Do đó ca hát với tôi vừa là khát vọng, là đam mê cống hiến, vừa là mong muốn được mang tiếng hát của mình đi khắp các vùng, miền Tổ quốc, đến với bộ đội và đồng bào ở biên cương hay hải đảo xa xôi".

Là ca sĩ trẻ thành danh với dòng nhạc cách mạng, Vũ Thắng Lợi được đánh giá là người thổi làn gió tươi mời vào dòng nhạc này.

Nam ca sĩ thừa nhận, khi theo nhạc đỏ, anh gặp khó khăn không nhỏ bởi đã có rất nhiều giọng ca thành danh với dòng nhạc này. Tuy nhiên, Vũ Thắng Lợi không bao giờ so sánh mình với các giọng hát khác. "Tôi luôn luôn kiên định với con đường, phong cách mình chọn, cố gắng học hỏi, luyện tập, làm việc và ra những sản phẩm âm nhạc bằng tâm huyết nhất", anh nói.

Tới thời điểm này, Vũ Thắng Lợi đã có 15 năm phục vụ trong quân đội. Nam ca sĩ tâm sự, khoảng thời gian này chưa dài nhưng cho anh đủ chiêm nghiệm để cảm nhận sâu sắc những chuyến đi, vai trò, sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ.

"Danh hiệu nghệ sĩ - chiến sĩ luôn là niềm tự hào đối với tôi. Những chuyến đi biểu diễn ở vùng biên cương, hải đảo tạo cho tôi rất nhiều chất xúc tác, đặc biệt là chuyến đi tàu lênh đênh trên biển 15-20 ngày, sống cùng với chiến sĩ khiến tôi thể hiện bài hát với nhiều xúc cảm và lắng sâu hơn" - Vũ Thắng Lợi nói.

Nam ca sĩ cho biết thêm, chưa bao giờ anh băn khoăn trong việc lựa chọn biểu diễn phục vụ người lính và show âm nhạc bên ngoài: "Với tôi, nhiệm vụ là ưu tiên số 1. Tôi luôn sẵn sàng lên đường ở mọi thời điểm, mọi địa hình".

Vũ Thắng Lợi vừa tốt nghiệp khoá đào tạo cao học, thạc sĩ ngành Biểu diễn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ là ca sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 2, anh còn giảng dạy tại Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội với khát vọng truyền lửa và đào tạo thêm nhiều ca sĩ dòng nhạc đỏ.

Anh từng giành nhiều giải thưởng nghệ thuật uy tín như: Giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008; giải Nhì phong cách thính phòng Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Sao Mai 2011, Huy chương Vàng Cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015, Huy chương Vàng Hội diễn toàn quân năm 2018.

Video: Vũ Thắng Lợi hát "Khát vọng"