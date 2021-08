Vũ 'nhôm' từng khai chuyển 3 thùng xốp chứa 4 triệu USD cho Nguyễn Duy Linh

Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, nguyên Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79) viết 6 bản tự khai, trong đó có 5 lần đưa tiền cho Hồ Hữu Hoà (SN 1984, thầy phong thuỷ) để chuyển tới Nguyễn Duy Linh (SN 1971, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an). Đáng chú ý, khi Vũ có nguy cơ gặp “sóng gió”, thầy phong thuỷ khuyên Vũ cho Linh ít tiền để công việc thuận lợi...

Lần thứ nhất, Vũ đưa 500 nghìn USD; lần thứ 2, Vũ tiếp tục đưa 5 tỷ đồng cho Hoà để chuyển tới Nguyễn Duy Linh. Lần thứ 3, Vũ đóng 2 triệu USD vào thùng xốp; Lần thứ 4 Vũ đóng 1 triệu USD vào thùng xốp và lần thứ 5, Vũ cũng đóng 1 triệu USD vào thùng xốp.

Tất cả những lần đóng tiền vào thùng xốp, Vũ đều dán băng keo cẩn thận rồi giao cho lái xe của mình để chuyển cho tài xế, cấp dưới, trợ lý của Nguyễn Duy Linh để gửi cho bị can này.

'Xin' 10 tỷ, cho 5 tỷ đồng

Cụ thể, khoảng tháng 8/2017, Hồ Hữu Hòa đến nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ tại quận 1, TP.HCM. Trong lúc nói chuyện, Hòa nói Vũ, “anh Linh nhờ em đến nói với anh cho anh Linh xin 10 tỷ đồng" và khuyên Vũ “anh Linh đã nói thế thì nên cho thêm một lần này nữa và chỉ lần này em làm việc này thôi, từ đây về sau em không tham gia vào việc này nữa". Phan Văn Anh Vũ đồng ý và hỏi ý kiến, được Hòa tư vấn chỉ nên cho Linh 5 tỷ đồng.

Sáng 16/8/2017, bị can Phan Văn Anh Vũ gọi điện cho Hồ Hữu Hòa nói sẽ cho người mang túi quà, để nhờ Hòa chuyển cho Nguyễn Duy Linh. Sau đó, Vũ lấy 5 tỷ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng cho vào túi nilon màu đen, lấy băng dính dán kín lại rồi gọi ông Nguyễn Đăng Luân (là lái xe riêng của Vũ), giao ông này để chuyển tới Hồ Hữu Hòa.

Ngày 17/8/2017, Hoà gọi điện cho Linh thông báo về việc đã nhận được túi quà. Sau đó, Hoà gọi điện cho Nguyễn Tuấn Anh cấp dưới của Nguyễn Duy Linh để đưa cho ông này chuyển tới Nguyễn Nam Trung (trợ lý ông Linh). Ông Trung nhận quà tiếp tục chuyển vào phòng làm việc của ông Nguyễn Duy Linh.

Nhưng đối với số tiền 4 triệu USD nêu trên, mới chỉ có lời khai ban đầu từ phía Phan Văn Anh Vũ về số tiền, những người liên quan không biết cụ thể trong túi quà có gì. Vì vậy, CQĐT chưa xác định được các túi quà, thùng quà trên là gì, có giá trị cụ thể như thế nào nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Về khoản tiền 5 tỷ đồng, bị can Nguyễn Duy Linh thừa nhận đã nhận được túi quà này nhưng là rượu và thuốc lá, không có tiền. Mặc dù ông Linh không thừa nhận đã nhận tiền của Vũ “nhôm”, song cơ quan tố tụng xác định, động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc Vũ “nhôm” bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố.

Vũ “nhôm” khai cho ông Linh vay, không phải 'chạy án'

Từ lời khai của Phan Văn Anh Vũ, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã triệu tập làm việc với Hồ Hữu Hòa. Tại Cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, năm 2017, biết việc Phan Văn Anh Vũ gặp “sóng gió”, nên đã kết nối giúp Vũ làm quen, nói chuyện với Nguyễn Duy Linh.

Đối với bị can Phan Văn Anh Vũ, từ đầu tự nguyện khai báo việc đưa tiền cho bị can Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên, ngày 30/6/2018, Vũ thay đổi lời khai, số tiền đưa cho Linh là tự nguyện cho vay, không bị đe dọa hay ép buộc, không phải đưa tiền để chạy án, không có động cơ mục đích nào khác.

Ngày 23/8/2018, Vũ tiếp tục nhiều lần thay đổi lời khai, phủ nhận việc đưa tiền, chỉ thừa nhận chuyển rượu, Cigar và nấm linh chi cho bị can Nguyễn Duy Linh và không có việc Linh bảo Vũ nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian.

Đối với bị can Hồ Hữu Hòa, trước khi bị khởi tố bị can về tội “Môi giới hối lộ”, Hòa khai báo về nội dung và các tình tiết diễn biến liên quan, nhưng sau đó phản cung. Đến khi biết ông Linh bị khởi tố, Hòa xin thành khẩn khai báo sự việc như ban đầu và trình bày từng có lời khai phản cung vì từng bị đe dọa, sợ nguy hiểm.

Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79 (SN 1975, còn gọi Vũ “nhôm”, được tuyển dụng vào lực lượng công an) về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Nguyễn Duy Linh (SN 1971) – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Viện KSND tối cao truy tố bị can:

Ngày 17/12/2017, Nguyễn Duy Linh trực tiếp gọi điện thoại bằng phần mềm Viber vào số điện thoại của Phan Văn Anh Vũ và nói với Vũ “Việc rất căng... có thể khả năng xấu nhất xảy ra, có thể khởi tố bắt giam, nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian ngắn... cố gắng qua nước châu Âu".

Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên cùng ngày (20/12/2017), Phan Văn Anh Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên L.V.S bỏ trốn khỏi Đà Nẵng sang Campuchia, từ đó tiếp tục tới Singapore.

Đáng chú ý, ngày 4/1/2018, Vũ chưa kịp đi khỏi Singapore thì bị bắt và di lý về Việt Nam.