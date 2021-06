Bộ Công an: Khởi tố nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo tội nhận hối lộ

(VTC News) -

Chiều 21/6, tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, đại diện Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa - nhận hối lộ liên quan Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm").

Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết ông Nguyễn Duy Linh bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết hồ sơ vụ án này từng được VKSND tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Căn cứ quyết định này cũng như các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 15/6, cơ quan điều tra ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, về tội nhận hối lộ theo Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Theo đó, ngày 20/6, Cơ quan điều tra có bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 3 bị can Hồ Hữu Hòa (thầy phong thủy ở Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ", Phan Văn Anh Vũ về tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Duy Linh về tội "Nhận hối lộ".

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị khởi tố tội Nhận hối lộ liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Hồi tháng 4, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Hồ Hữu Hoà bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ, theo khoản 4 điều 365.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, tháng 6/2017, khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nhiều lần bị triệu tập.

Cùng thời gian này, qua Hồ Hữu Hoà, Phan Văn Anh Vũ đã nhiều lần chuyển tiền cho một cán bộ Công an để nhờ "giúp đỡ".

Vũ khai lần đầu tiên đưa 500.000 USD, lần hai là 5 tỷ đồng, lần ba và bốn mỗi lần 1 triệu USD, kết luận điều tra nêu. Từ ngày 17/7/2020 đến nay, Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai và nói "chỉ hai lần đưa xì gà, nấm linh chi". Phan Văn Anh Vũ khai "bị điều tra viên xúi giục, hướng dẫn và sử dụng phạm nhân đánh đập, không cho ngủ, ăn, ép buộc khai theo".

Cơ quan Cảnh sát điều tra phủ nhận có việc "ép cung", khẳng định Phan Văn Anh Vũ "vu khống cho lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an".

Việc xác định Phan Văn Anh Vũ có hành vi đưa hối lộ được "căn cứ lời khai tự nguyện ban đầu về việc tiếp cận, đưa tiền...", kết luận điều tra nêu.

Tuy nhiên, gần cuối tháng 4, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề.