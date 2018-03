Vụ va chạm ít người biết giữa an ninh Mỹ, Trung khi Tổng thống Trump thăm Bắc Kinh

(VTC News) - Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng 11/2017 xảy ra vụ va chạm giữa sĩ quan an ninh của Mỹ và Trung Quốc, tuy chi tiết về nguyên nhân vụ việc này mới chỉ được công bố gần đây.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lại thông tin từ trang Axios cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11/2017 xảy ra vụ va chạm giữa các sĩ quan an ninh của Mỹ và Trung Quốc.

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc nói trên xảy ra vào ngày 9/11/2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào hội trường để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 1 sĩ quan an ninh mang theo “va li hạt nhân” của ông Trump cố gắng bắt kịp Tổng thống Mỹ theo nhiệm vụ được phân công.

Chi tiết về vụ va chạm ít biết xảy ra trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump tháng 11/2017 mới được công bố gần đây. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, các sĩ quan an ninh của Trung Quốc chặn đường, không cho sĩ quan an ninh của Mỹ nói trên đi vào cùng Tổng thống Mỹ.

Chánh văn phòng Nhà trắng John F. Kelly có mặt tại nơi sự việc xảy ra có nói, “chúng tôi sẽ đi vào” và những người Mỹ tiếp tục đi tới.

Một trong các sĩ quan an ninh của Trung Quốc có mặt tại hiện trường túm áo ông Kelly. Chánh văn phòng Nhà trắng gạt tay sĩ quan an ninh Trung Quốc ra, ngay sau đó 1 mật vụ Mỹ quật ngã sĩ quan an ninh của Trung Quốc.

Sự việc nói trên xảy ra trong chốc lát, nguồn tin từ phía Mỹ cho biết sự việc này được cả 2 bên nhất trí giữ im lặng. Sau đó, trong toàn bộ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, các sĩ quan an ninh của Mỹ được thực hiện các thủ tục và công tác an ninh thông thường. Còn về phía Trung Quốc, không có sĩ quan hay quan chức nào bị khiển trách vì hiểu nhầm này.

