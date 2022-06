Vụ án tại Cục Lãnh sự: Các bị can nhận hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD

(VTC News) -

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin tại họp báo

Chiều 30/6, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra bước đầu đối với vụ đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số địa phương.

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 7 bị can về tội Nhận hối lộ và 3 bị can về tội Đưa hối lộ, trong đó có bị can Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

"Kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng", đại diện Cơ quan An ninh điều tra thông tin thêm.

Cuối tháng 1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng đơn vị này), Lê Tuấn Anh (Chánh văn phòng của cục) và Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội Nhận hối lộ.

Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ.

Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về cùng tội danh trên.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh đối với vụ án tại Cục Lãnh sự, kết quả điều tra làm rõ sau khi trừ các chi phí, các bị can đã trục lợi mỗi chuyến bay hàng tỷ đồng.