Vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự: Có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong vụ án nhận hối lộ của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

"Tất cả các bị can bị tạm giam bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt sự việc xảy ra trong thời gian dài. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc.

Liên quan tới sai phạm trong vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa qua nói rất rõ, chi tiết vụ Việt Á về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thông tin thêm về vụ án khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.