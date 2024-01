Vụ án sát hại bạn gái ở Tiền Giang: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Tối 2/1, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông.

Ngô Minh Thông tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là người thực hiện vụ giết người.

Trước đó, ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (SN 1996, thường trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và nghi phạm là Ngô Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Trước đó, hồi tháng 10/2023 tại Hà Nội xảy ra vụ việc tương tự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Khanh bị khởi tố về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là chị H.Y.N. (SN 2006, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), từng đạt giải Á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp.

Theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, ngày 10/10, Khanh hẹn chị N. đến nhà Khanh tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên hắn lấy dao nhọn đâm vào vùng ngực chị N.

Sau khi nạn nhân chết, Khanh phân xác chị N. rồi cho các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.

Sau đó, Khanh gọi taxi do anh T. điều khiển, chở Khanh mang theo thùng xốp (bên trong đựng thi thể chị N.) đi đến Miếu Bản (thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ anh T. bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp tại bậc lên xuống.

Khi tài xế taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang.