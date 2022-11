Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Con gái cả đã tử vong

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, tối 18/11, một người thân trong gia đình xác nhận, chị Đỗ Thị Đ. (SN 1982 trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo người này, chị Đ. là một trong 4 người bị bỏng sau vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở xã Trung Hoà ngày 30/10 vừa qua.

"Hiện người thân đang đưa thi thể chị Đ. về quê mai táng. Chị Đ. bị bỏng sâu, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi", người thân chị Đ. nói.

Hiện trường vụ phóng hoả

Trước đó Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Đ. (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Đỗ Thị Đ. (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Thị Đ. (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ rồi đổ xăng xuống nền nhà, châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái đều bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.