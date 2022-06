Vụ 5 người trong gia đình chết sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên có dấu hiệu hình sự

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 30/6, trả lời câu hỏi của PV VTC News về vụ 5 người trong cùng gia đình ở huyện Kim Động chết bất thường sau bữa cơm trưa, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

"Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin vào trưa 26/12/2021. Ngay sau đó, Công an Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá các tài liệu chứng cứ. Căn cứ vào các tài liệu đó, Công an tỉnh xác định đây là vụ án hình sự và đã khởi tố vụ án", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.

Vị đại diện Công an tỉnh Hưng Yên, do tính chất vụ án này phức tạp nên công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra. Kết quả cuộc điều tra sẽ được thông báo cho các cơ quan báo chí thời gian tới.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên trả lời tại họp báo.

Trước đó, vào trưa 26/12/2021, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động) mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Sau bữa trưa, cả 2 gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên (xã Ngọc Thanh) và thôn Vĩnh Đồng (xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến tối cùng ngày, cháu N.V.H.N. (con chị Tươi) và cháu P.T.A.B. (con chị Tình) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng cả hai không qua khỏi.

Chưa dừng lại, sau 20 ngày hôn mê, anh N.V.D (chồng chị Tươi) cũng tử vong. Điều đáng nói, anh D. không tham gia bữa cơm hôm 26/12 nhưng cũng có các triệu chứng tương tự.