VTC News đoạt giải Vàng Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9

(VTC News) -

Sáng 7/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Chương trình trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2023).

Năm nay, Ban tổ chức nhận được số lượng lớn, với 70 tác phẩm dự thi, cùng chất lượng tốt, đề tài phong phú, cách thể hiện nhiều tác phẩm đặc biệt, có sự đầu tư công phu, có sức lan tỏa tới công chúng.

Ban tổ chức Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 đã trao 1 giải Đặc biệt, 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, 9 giải Đồng, 5 giải Khuyến khích, 3 giải cho gương mặt nghệ sỹ và phát thanh viên, dẫn chương trình xuất sắc.

Báo điện tử VTC News được trao giải Vàng ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử với loạt bài "Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" của nhóm tác giả Vũ Minh Khang, Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Hữu Dánh.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao giải Vàng cho đại diện nhóm tác giả Vũ Minh Khang (Báo điện tử VTC News) với tác phẩm "Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tuyến bài điều tra "Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là kết quả sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Phóng viên VTC News thâm nhập tà giáo này để trở thành "Thánh đồ" qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ... nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu. Từ đó, phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình.

Từ điều tra bước đầu của phóng viên, chiều 20/5, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường và Công an phường Dương Nội có sự phối hợp của nhóm phóng viên VTC News đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải thưởng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, góp công sức của mình cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát triển theo định hướng đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, trở thành cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu của quốc gia, có uy tín ở tầm châu lục và quốc tế.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi lễ.

"Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, xin chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9, xin chúc mừng và biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào sự thành công của Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nói.

Được tổ chức hằng năm, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam vinh danh những gương mặt đã có đóng góp xứng đáng cho thương hiệu “Tiếng nói Việt Nam”.

Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, nhằm tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ năm nay, giải thưởng mang tên gọi mới “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9”, để nhấn mạnh ý nghĩa những ngày tháng lịch sử của đất nước và của Đài Tiếng nói Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Danh sách tác phẩm đạt Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9: Các tác phẩm Phát thanh; Ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí - Các tác phẩm Phát thanh: 1. Bùng nổ diện tích sầu riêng ở Tây Nguyên - rủi ro và vận hội - Tác giả: Dương Đình Tuấn/CQTT Tây Nguyên - Giải Vàng 2. Âm vang hào khí “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung/VOV1 - Giải Vàng 3. “Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - cơ chế nào đủ mạnh?” - Tác giả: Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trang/VOV2 - Giải Bạc 4. Trẻ em bị xâm hại tình dục - Lỗi của sự thờ ơ (gồm 3 kỳ) - Tác giả: Phạm Trung Tuyến, Đào Thị Hồng Lĩnh, Phan Hoài Nhơn/Kênh VOV Giao thông - Giải Bạc 5. Bóng ma Fulro và cuộc chiến với những kẻ ngược đường - Tác giả: Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Minh Tính. 6. Mộng Ải Nam - Tác giả: Nguyễn An Kiên/CQTT Tây Bắc - Giải Đồng 7. Đoàn kết vượt qua đau thương - Tác giả: Phan Ngọc Thạch/CQTT Ai Cập - Giải Đồng 8. Chàng trai miền đá - Tác giả: Nguyễn Sỹ Hào, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giàng Seo Pùa, Phan Hương Giang (KTV)/VOV4 - Giải Đồng 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc - Tác giả: Bích Thuận/CQTT Trung Quốc - Giải Đồng 10. Bảo vệ Tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa - Tác giả: Nguyễn Văn Lực, Hoàng Gia Khánh, Nguyễn Văn Hoan, Đỗ Thị Ngọc Linh/Trung tâm PTTH Quân đội nhân dân - Giải Đồng 11. Tình nghĩa Việt - Lào, vững bền hơn núi, hơn sông - Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Xuyến/VOV1 - Giải Khuyến khích 12. “Tôi là người nông dân hạnh phúc” - Tác giả: Trần Thị Trường Giang/CQTT Đông Bắc - Giải Khuyến khích 13. Đưa văn chương lên nền tảng số: Khó khăn hay là cơ hội? - Tác giả: Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hà/VOV6 - Giải Khuyến khích 14. Từ tâm chấn động đất Indonesia: Những điều kỳ diệu giữa thương đau - Tác giả: Phạm Hà, Võ Giang/CQTT Indonesia - Giải Khuyến khích 15. Chương trình Không gian âm nhạc tuổi thơ - Tác giả: Trần Nhật Bằng, Nguyễn Quang Vinh, Trần Ngọc Kiên/VOV3 - Giải Khuyến khích - Ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí xuất sắc: 1. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI - Công nghệ tương tác vào sản xuất chương trình truyền hình - Tác giả: Phan Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Phan Chí Thanh, Phạm Chí Trung, Hà Minh Hảo, Trịnh Thị Kim Chung, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Lương Thanh/Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC - Giải Vàng Các tác phẩm truyền hình 1. Chương trình chính luận nghệ thuật: “Mạnh giàu từ biển quê hương” - Tác giả: Nguyễn Kha Thoa, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Thị Hương Giang, Phạm Thị Vân Anh, Tạ Ngọc Tuyến, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Thị Hằng/Trung tâm QC&DVTT - Giải Đặc biệt 2. Cuốn “cẩm nang” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tác giả: Lê Minh Lợi, Mạc Hoàng Long, Hoàng Kim Thược, Nguyễn Hữu Khải/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC1 - Giải Vàng 3. “Đường đi của heo lậu: Từ biên giới tới khắp tỉnh thành” - Tác giả: Nguyễn Sỹ Đoan, Nguyễn Thị Thu Ngàn, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Hoàng Thanh, Phan Thị Thu Hương/Đài Truyền hình KTS - Trung tâm VTC miền Nam - Giải Bạc 4. “Việt Nam - Nhật Bản: Sự kết nối lâu đời trong văn hoá” - Tác giả: Ê-kíp đoàn làm phim Việt Nam: Trần Thị Hoài Thu, Lê Thị Mỹ Nga, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Đoàn Hiệp, Đặng Trần Kiên. Ê-kíp đoàn làm phim Nhật bản: Sasaki Shigeo, Toyama Nobuyuki, Takeuchi Nobuyuki, Kimura Akihito, Niimi Shohei/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC9 - Giải Bạc 5. Loạt bài phóng sự: “Siết chặt công tác đăng kiểm nhưng đừng làm khó người dân” - Tác giả: Phạm Hoài Nam, Hoàng Thị Kim Thu, Phạm Hằng, Huy Vinh, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Quốc Hùng, Hoàng Nam/Kênh Truyền hình VOV - Giải Đồng 6. Gỡ nút - Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu, Phan Thị Hải Lý, Ngọ Văn Anh, Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn Hiệp, Việt Lâm, Vũ Thảo/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC14 - Giải Đồng Các tác phẩm Báo in, Báo Điện tử 1. Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ - Tác giả: Vũ Minh Khang, Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Hữu Dánh/Báo Điện tử VTC News - Giải Vàng 2. Tác phẩm đa phương tiện: Không đơn độc - Tác giả: Phí Hoàng Lê, Nguyễn Thị Trang/Báo Điện tử VOV - Giải Bạc 3. Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương - Tác giả: Phạm Trung Tuyến, Đào Thị Hồng Lĩnh, Phan Hoài Nhơn, Tăng Hải Hà, Nguyễn Lê Tùng, Võ Xuân Quang, Nguyễn Quang Huy/Kênh VOV Giao thông - Giải Bạc 4. Rác thải - mối nguy hại hay tài nguyên hữu ích - Tác giả: Nguyễn Chu Trinh, Nguyễn Đắc Hồng Phương, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Hiền/CQTT Đồng bằng sông Cửu Long - Giải Đồng 5. Những tiếng kêu ai oán dưới tán rừng (loạt 3 bài) - Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Phương/Báo Tiếng nói Việt Nam - Giải Đồng Các Công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến CCHC 1. Ứng dụng giải pháp vận hành Đài phát sóng Nam Trung bộ theo hướng phát thanh công nghệ số - Tác giả: Nguyễn Mạnh Linh, Kiều Anh Bắc, Lê Hà Giang, Nguyễn Thành Nam, Phạm Thị Hường/Trung tâm KTPT- TH - Giải Vàng 2. Nghiên cứu ứng dụng phóng sự tài liệu phát thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hoàng Thị Phương Trang, Nguyễn Trần Anh Thu, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Việt Cường, Trần Thanh Hải (Ban HTQT), Nguyễn Thị Minh Ngọc/VOV2 - Giải Bạc Sáng kiến, cải tiến ở lĩnh vực công tác 1. Tích hợp chữ ký số sử dụng Sim-pki vào ứng dụng quản lý điều hành nội bộ trên thiết bị di động của Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Dương Hồng Hải, Nguyễn Minh Thăng, Bùi Thế Anh, Trịnh Quang Dương, Trịnh Hữu Nguyên/Trung tâm R&D - Giải Vàng 2. Xây dựng phần mềm lập lịch hỗ trợ ghi âm tự động các hệ chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Đỗ Hồng An, Nguyễn Thị Thùy Hương, Nguyễn Tiến Dũng/Trung tâm SX Các cá nhân là Nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn; phát thanh viên, người DCT; Công tác quản lý xuất sắc 1. Phạm Thị Phương (NSƯT Minh Phương)/Ban Âm nhạc (VOV3) - Nghệ sỹ biểu diễn 2. Nguyễn Minh Sang (Hoàng Sang)/Ban Thư ký biên tập - Phát thanh viên 3. Lê Phương Khanh/Ban Đối ngoại (VOV5) - Dẫn chương trình