Vòng 9 V-League: Hà Nội FC gặp khó, HAGL nắm cơ hội bứt phá

Những cuộc so tài SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC, Becamex Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs CLB TP.HCM hay SLNA vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên vòng 9 V-League rực lửa cạnh tranh.

Hà Nội FC giữa lằn ranh sinh tử

Hà Nội FC vẫn đang xếp ở nhóm cạnh tranh vô địch. Khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng có thể san lấp trong 1, 2 vòng tới, nhưng với lực lượng HLV Chu Đình Nghiêm đang có trong tay, đội bóng Thủ đô rất khó tạo sức bật.

Ông Nghiêm sẽ không có sự phục vụ của Omar, Quang Hải - hai nhân tố đặc biệt quan trọng của hàng công trong những ngày tới đây. Lực lượng Hà Nội FC mang đến Đà Nẵng vừa yếu, vừa thiếu ở hầu hết các tuyến. Nguy hiểm hơn, với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, tinh thần và sự tự tin của Hà Nội FC đang lung lay.

Hà Nội FC loay hoay trong bão chấn thương.

Nếu không tính trận gặp Becamex Bình Dương thì 4 trận gần nhất, Hà Nội FC chỉ ghi 2 bàn - con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh thành tích phá lưới ấn tượng của các nhà vô địch V-League mùa 2018, 2019.

Trước Hà Tĩnh, SLNA, Sài Gòn FC hay Viettel, Hà Nội FC vẫn làm chủ thế trận, tấn công dồn dập, nhưng không có cơ hội, hoặc có cơ hội mà không tận dụng được.

Màn trình diễn trước Viettel là ví dụ. Đối đầu với đội bóng thủng lưới nhiều thứ ba V-League và chưa thắng trận nào sân nhà, song Hà Nội FC bế tắc toàn tập. Bàn thắng duy nhất của đội bóng áo tím được ghi từ sai lầm của đối thủ. Khi Viettel khép chặt đội hình, đá tập trung, Hà Nội FC hết cửa ghi bàn.

SHB Đà Nẵng thua tan nát trước Hà Nội FC trong 2 mùa gần nhất, song thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang có dấu hiệu cải thiện. Đội chủ sân Hòa Xuân bất bại 4 vòng gần nhất, có những trận thắng tưng bừng trước Quảng Nam (6-1) hay Thanh Hóa (3-0).

SHB Đà Nẵng đang hồi sinh.

Tin vui cho HLV Huỳnh Đức khi Đức Chinh đã vào guồng với cú đúp vào lưới Thanh Hóa, còn ngoại binh Tanda ngày càng thính nhạy, hiệu quả trước khung thành.

SHB Đà Nẵng rất khao khát đánh bại Hà Nội FC. Từ sau chức vô địch V-League 2012, đội bóng sông Hàn hoàn toàn lu mờ trước vinh quang của đối thủ. SHB Đà Nẵng muốn đòi lại những gì đã mất và đẩy chính Hà Nội FC vào khủng hoảng bằng 3 điểm trên sân Hòa Xuân vào Chủ nhật tới đây.

CLB TP.HCM đại chiến Quảng Ninh, HAGL có bứt phá?

CLB TP.HCM phải làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh - nơi đội chủ nhà thắng tới 3/4 trận từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang gặp khó khăn với sự tự tin tụt xuống rất thấp. Sau trận hòa 2-2 với SHB Đà Nẵng là trận thua 1-2 trước Bình Dương trên sân nhà, khiến đội bóng này mất luôn lợi thế cạnh tranh với Sài Gòn FC.

CLB TP.HCM đang tụt dốc.

Vấn đề của CLB TP.HCM nằm ở khâu tấn công khi Công Phượng đơn độc, còn các vệ tinh như Amido Balde, Huy Toàn, Phi Sơn thiếu ổn định. Đương kim á quân V-League thường xuyên chật vật khi đối mặt với những hàng thủ lùi sâu. Than Quảng Ninh sẽ không chọn cách chơi này. Đá ở Cẩm Phả, đội bóng đất Mỏ sẽ tấn công. Đó là cơ hội để CLB TP.HCM diễn "bài" phòng ngự phản công sở trường.

Hai đội nhóm đầu gặp nhau, HAGL có cơ hội bứt phá. Nếu thắng đội đang xếp thứ ba là Bình Dương ở Gò Đậu, đội chủ sân Pleiku sẽ có mặt trong top 4 hoặc top 3. HAGL đang chơi tệ trên sân khách, nhưng Bình Dương cũng không đá tốt ở... sân nhà.

HAGL (áo trắng) sẽ đánh bại Bình Dương?

Đội bóng phố Núi chưa trình diễn thứ bóng đá lôi cuốn, hấp dẫn, nhưng đấy lại là điểm đáng chú ý của thầy trò HLV Lee Tae Hoon. HAGL ngày càng xù xì, khó lường hơn, nên đội bóng trẻ trung như Bình Dương có thể "sa bẫy" nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hai đội bóng miền Trung cùng trong cơn khó khăn là SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chạm trán tại Vinh. Một trận thua nữa sẽ đẩy một trong hai đội xuống nhóm đua trụ hạng.