Vòng 4 giải bóng đá Nữ VĐQG: TP.HCM I trở lại ngôi đầu

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 4 là cuộc đọ sức giữa TP.HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là 2 đội bóng nằm trong nhóm ứng viên vô địch của giải, do vậy trận đấu này có tính chất đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thay vì thăm dò đối phương, Than Khoáng Sản Việt Nam và TP.HCM I chọn cách nhập cuộc ở tốc độ cao với nhiều tình huống “ăn miếng, trả miếng” hấp dẫn.

Ngay ở phút 14, pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Trần Nguyễn Bảo Châu dứt điểm trái phá mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này giúp cho TP.HCM I chơi tốt hơn nhưng họ vẫn vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ đội bóng vùng mỏ.

TP.HCM I (đỏ) giành chiến thắng trước Than KSVN.

Phút 30, Than Khoáng Sản Việt Nam tổ chức tấn công rất hay xuất phát từ đường chuyền điệu nghệ của Dương Thị Vân cho Trúc Hương bên phía cánh phải. Bóng được đưa vào vòng cấm để Nguyễn Thị Vạn dứt điểm ở cự li gần gỡ hòa 1-1.

Chơi ấn tượng trong hiệp 1 nhưng Than Khoáng Sản Việt Nam lại không chắc chắn trong khâu phòng ngự. Phút bù giờ của hiệp một, từ pha đá phạt góc của Bích Thuỳ, hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam phá ra bóng ra đúng vị trí của Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Tiền vệ này tung cú sút quyết đoán giúp TP.HCM I thêm một lần vươn lên dẫn trước.

Hiệp 2 bắt đầu với những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Than Khoáng Sản Việt Nam. Thầy trò HLV Đoàn Minh Hải tạo ra thế trận tốt trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, nỗ lực của Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương hay Thuý Hằng chưa mang đến hiệu quả cần thiết.

TP.HCM I giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Ba điểm quý giá trước Than Khoáng Sản Việt Nam giúp đội đương kim vô địch giành được vị trí đầu bảng từ tay Thái Nguyên T&T. Họ cùng có được 9 điểm nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ.