Vòng 3 giải bóng đá Nữ VĐQG 2022: Than KSVN vượt khó

(VTC News) -

Dù không có được phong độ cao nhưng Hà Nội I vẫn được đánh giá cao hơn Than KSVN trong cuộc đọ sức tại vòng 3 giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại diễn ra khác với dự đoán của nhiều người. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng vùng mỏ mới là những người thi đấu tốt hơn.

Than KSVN chủ động kiểm soát bóng, làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, thời tiết mưa rất to khiến cho cách đá đẹp mắt, phối hợp nhóm nhỏ của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải bị ảnh hưởng rất nhiều. Có vài cơ hội được tạo ra nhưng như thế là chưa đủ để Than KSVN tạo ra khác biệt.

Than KSVN giành chiến thắng trước Hà Nội I.

Mãi đến phút 41, từ pha đá phạt góc của Trúc Hương, Thuý Hằng đánh đầu ở cự li gần mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Jong Song Chon hiểu rằng không được phép thất bại ở những trận đấu quan trọng như vậy. Nỗ lực của Hà Nội I giúp họ bắt đầu tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương. Nhưng trong một buổi chiều kém duyên, Hải Yến, Vạn Sự đều không thể một lần lập công.

Để thua 0-1 trước Than KSVN, Hà Nội I chính thức để mất ngôi đầu bảng vào tay TP.HCM I khi 2 đội bằng điểm nhau nhưng đại diện Thủ đô kém hơn về chỉ số phụ.