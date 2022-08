TP.HCM I, Than KSVN giành chiến thắng ngày khai màn giải nữ VĐQG

(VTC News) -

Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2022 khởi tranh từ hôm nay (30/8) với sự tham dự của 7 đội bóng gồm: TP.HCM I, Hà Nội I, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T, TP.HCM II và Hà Nội II.

Trận mở màn giải là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch TP.HCM I và Hà Nội II. Gặp đối thủ yếu, học trò của HLV Đoàn Kim Chi tràn lên tấn công và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 18 do công của Phan Thị Trang. Phút 36, cách biệt được nới rộng thành 2 bàn cho TP.HCM I khi trung vệ Nguyễn Thị Thủy phản lưới nhà.

Với cách biệt 2 bàn, TP.HCM I chủ động nhập cuộc chậm hơn trong những phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2. Phút 55, các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được hưởng quả 11m khi bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Bích Thùy sút phạt không thành công. Phải đến đến phút 82, TP.HCM I mới có bàn thắng ấn định tỷ số sau pha “đốt lưới nhà” lần hai của Nguyễn Thị Thủy.

TP.HCM I (vàng) giành chiến thắng trước Hà Nội II.

Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Than KSVN. Thời điểm này, Phong Phú Hà Nàm có phần sa sút phong độ. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy quyết tâm và nỗ lực lớn. Than KSVN không hề dễ dàng để tổ chức tấn công nhưng vẫn kịp có được lợi thế trong hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 26 khi Đinh Thị Duyên không may mắn đưa bóng về lưới nhà giúp Than KSVN vươn lên dẫn trước.

Than KSVN giành thắng lợi trước Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Công bằng mà nói, đội bóng áo đỏ không tạo ra nhiều cơ hội nhưng họ lại làm rất tốt khi đối phương sơ hở. Phút 67, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than KSVN, Tạ Thị Thuỷ thoát xuống và dứt điểm rất kĩ thuật quân bình tỉ số 1-1.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian còn lại. Phút 88, Nguyễn Thị Thuý ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Than KSVN bằng pha dứt điểm cận thành. 3 điểm giúp Than KSVN tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.