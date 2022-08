CLB TP.HCM I lần thứ 3 vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa TP.HCM I và Hà Nội I. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, TP.HCM I có 2 cơ hội khá nguy hiểm nhưng họ chưa thể ghi bàn. Ngược lại, Hà Nội I cũng không ngần ngại chơi ăn miếng, trả miếng trước đối thủ rất mạnh. Vạn Sự, Bùi Thị Trang hay Hải Yến có thể thực hiện nhiều pha phản công ở tốc độ cao.

Tuy nhiên, diễn biến hấp dẫn của hiệp đấu đầu tiên lại không mang đến cho khán giả khoảnh khắc được ăn mừng bàn thắng. Hàng công 2 đội bỏ lỡ không ít cơ hội thuận lợi để có thể mở tỉ số trận đấu. Huỳnh Như, Hải Yến hay Thuỳ Trang có lý do để nuối tiếc với những tình huống dứt điểm của mình.

TP.HCM I (đỏ) lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM I chơi khá tốt và họ cho thấy sự đồng đều về chất lượng nhân sự. Một vài cầu thủ trẻ được đưa vào sân và vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Sự thiếu vắng của Chương Thị Kiều ít nhiều khiến hàng thủ đội bóng này suy yếu đáng kể. Nhưng Hà Nội I trong một ngày kém duyên không thể tận dụng điều này để đánh bại đối thủ. Kết quả hoà không bàn thắng trong 2 hiệp chính buộc 2 đội bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Ngay ở lượt sút đầu tiên, pha đá luân lưu của Thanh Huyền bên phía Hà Nội I bị Kim Thanh cản phá. Ở những lượt sút còn lại, tất cả cầu thủ khác của 2 đội đều thực hiện thành công. Chung cuộc, TP.HCM I đánh bại Hà Nội I sau loạt sút luân lưu với tỉ số 5-4 và lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022. Đây là lần thứ 3 đội bóng này lên ngôi vô địch trong 4 lần Cúp Quốc gia được tổ chức.

Ở trận tranh giải 3, Than KSVN có một trận đấu tương đối dễ dàng trước Thái Nguyên T&T. Phút 43, họ có được bàn thắng mở tỉ số do công của Nguyễn Thị Thuý. Trong hiệp 2, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải có thêm 2 bàn thắng nữa bằng các pha dứt điểm thành bàn của Nguyễn Thị Thuý và Phạm Hoàng Quỳnh. Chiến thắng dễ dàng trước Thái Nguyên T&T giúp Than KSVN có được tấm huy chương đồng ở giải năm nay.