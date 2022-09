Vòng 2 giải nữ VĐQG: Thái Nguyên T&T, Hà Nội I giành 3 điểm

(VTC News) -

Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Nguyên T&T trong cuộc đọ sức ở vòng 2 giải Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022. Tuy nhiên, đại diện vùng mỏ vấp phải hàng thủ chơi đầy kỉ luật của Thái Nguyên T&T. Trong quãng thời gian đầu trận, hầu như không có cơ hội nào dành cho Than KSVN để có thể mở tỉ số trận đấu.

Phút 14, từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh, Thuỳ Trang dễ dàng đệm bóng ở cự li gần trong tư thế không ai kèm để mở tỉ số trận đấu. Bất ngờ để thua, Than KSVN nỗ lực tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp toả sáng thì hàng thủ lại mắc sai lầm.

Thái Nguyên T&T giành chiến thắng quan trọng trước Than KSVN.

Phút 40, Trần Thị Nhung ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt khi Than KSVN vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng mãi đến phút 70, Trần Nhật Lan mới có thể rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 bằng pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Trong quãng thời gian còn lại, Than KSVN không thể có thêm một lần làm tung mành lưới đối phương và đành chấp nhận thất bại với tỉ số sát nút trước Thái Nguyên T&T.

Ở trận đấu thứ 2, chỉ phải gặp Hà Nội II là cơ hội cho Hà Nội I tìm kiếm chiến thắng đậm nhằm có được lợi thế về hiệu số trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch là TP.HCM I. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HLV Jong Song Chon yêu cầu các học trò tràn lên tấn công và dồn ép Hà Nội II.

Phút 15, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I. 9 phút sau, tỉ số là 2-0 cho đội bóng Thủ đô khi Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút rất mạnh đánh bại thủ môn đối phương. Hiệp 1 kết thúc với thêm 1 bàn thắng nữa của Vạn Sự ở phút 31. Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục chơi tấn công bởi họ hiểu rằng mình cần thêm nhiều bàn thắng nữa để “làm vốn” trước khi giải đấu bước vào giai đoạn nước rút. Phút 48, Vạn Sự hoàn tất cú hat-trick của mình giúp Hà Nội I dẫn trước 4 bàn.

Hải Yến ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 57. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu dù Hà Nội II cho thấy nhiều nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Giành chiến thắng đậm trước đối thủ, Hà Nội I vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 giữa TP.HCM I và TP.HCM II diễn ra vào ngày mai.