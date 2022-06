Vợ cũ Tom Cruise đính hôn với trai trẻ kém 11 tuổi, con gái Suri ủng hộ

Katie Holmes và Bobby Wooten III được cho là đã đính hôn trong đám cưới của một người bạn của Wooten tại Nhà thờ St. Therese of Lisieux ở Montauk, New York, Mỹ, vào hôm thứ Bảy (25/6).

Katie Holmes và Bobby Wooten III được cho là đã đính hôn.

Theo Daily Mail, cặp đôi chị - em được nhìn thấy khiêu vũ cùng nhau trong đám cưới. Người ta nhận xét, hai người “quyến rũ một cách đáng yêu” nhưng rất tinh tế để không trở nên nổi bật hơn cô dâu. Một khách dự đám cưới khen vợ cũ Tom Cruise rất khiêm tốn và tốt bụng với mọi người.

“Bất cứ khi nào phải xa nhau một chút, họ sẽ hôn nhau và rất hạnh phúc khi được ở bên nhau một lần nữa. Katie và Bobby lúc nào cũng rất tình cảm. Họ đắm chìm trong tình yêu và không quan tâm ánh nhìn của mọi người”, một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm, Katie và Bobby cũng dành thời gian cho gia đình nhạc sĩ sinh năm 1989 và nhà trai thực sự thích bà mẹ một con.

Trước đó, một người trong cuộc tiết lộ với People rằng, Bobby đã gặp con gái riêng của bạn gái, Suri Cruise, vì anh ấy đang tìm hiểu gia đình Katie.

Có thông tin, mối quan hệ giữa Katie và Bobby tiến triển nhanh chóng là nhờ vào sự nhiệt tình của Suri. “Bobby rất cởi mở với Suri về cảm xúc của anh ấy và thừa nhận đến với Katie với tư cách một cặp tình nhân. Điều đó đã gây ấn tượng lớn đối với Suri”, một nguồn tin khác nhấn mạnh.

Theo nguồn tin, Suri ủng hộ mối quan hệ mới của mẹ.

Nguồn tin này còn khẳng định, nếu Bobby cầu hôn, Katie chắc chắn sẽ đồng ý: “Cô ấy đã có thời gian khó khăn trong chuyện tình cảm, nhưng cô ấy biết anh ấy là người đó”.

Nữ diễn viên 44 tuổi và tình mới bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau lần đầu vào khoảng tháng 4 tại New York. Ngày 26/5, cặp đôi sánh bước trên thảm đỏ Gala kỷ niệm 25 năm The Silver Ball: The Moth. Vào 14/6, họ lại cùng nhau tham dự buổi ra mắt phim “Alone Together” của Katie tại Liên hoan phim Tribeca.

Cặp đôi chị - em công khai chưa lâu nhưng tốc độ phát triển mối quan hệ rất nhanh chóng.

Sau khi ly hôn Tom Cruise vào năm 2012, Katie từng hẹn hò với nam diễn viên Jamie Foxx và đầu bếp Emilio Vitolo.