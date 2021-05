Vợ chồng tỷ phú Bill Gates lục đục từ năm 2019

(VTC News) -

Bà Melinda French Gates bắt đầu làm việc với các luật sư về thủ tục ly hôn từ đầu tháng 10/2019, hơn một năm trước khi vợ chồng tỷ phú chính thức tuyên bố chia tay. Nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết bà Melinda nói rằng cuộc hôn nhân của hai người đã “tan vỡ đến mức không thể cứu vãn”.

Vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân của việc này là do bà cảm thấy bất an trước mối quan hệ của ông Gates với Jeffrey Epstein, một tỷ phú bị kết án vì tội buôn người và ấu dâm. Ông Gates và Epstein quen biết nhau từ năm 2013, vị tỷ phú nhiều lần gặp gỡ Epstein và thậm chí còn ở lại nhà riêng của ông này tại New York vào tối muộn.

Vụ ly hôn được thương lượng trong thời gian đại dịch, các đội pháp lý cùng người hòa giải vẫn đang làm việc để phân chia tài sản của vợ chồng tỷ phú Gates. Theo Bloomberg, cặp vợ chồng giàu có bậc nhất thế giới này sở hữu khối tài sản khoảng 145 tỉ USD.

Cặp đôi cho biết họ đã lên kế hoạch bổ nhiệm các đồng chủ tịch và người ủy thác cho Quỹ Bill & Melinda Gates. Người được ủy thác thứ ba của quỹ là tỷ phú Warren Buffett.

Sau tuyên bố ly hôn, công ty mẹ do ông Bill Gates thành lập đã chuyển nhượng cổ phần tại 4 công ty con khác nhau, với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD, cho bà Melinda. Phần lớn số cổ phần là từ khoảng 14,1 triệu cổ phiếu của công ty Đường sắt Quốc gia Canada.

Hai tháng trước, Jeffrey Epstein tự sát trong tù trong khi chờ xét xử. Trước đó, người này chỉ định Boris Nikolic, một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sinh học, làm người thực thi di chúc của mình. Nikolic từng là cố vấn khoa học cho Bill Gates, gần đây ông đã tài trợ cho hơn một chục công ty về công nghệ gen và các công nghệ sức khỏe khác.