Vĩnh Phúc phong tỏa thêm một thôn để phòng chống COVID-19

(VTC News) -

Tối 4/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại thôn Tiền Phong (xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên) từ 20h hôm nay và kéo dài 14 ngày, tùy theo diễn biến của dịch bệnh có thể kéo dài hơn.

Thôn Tiền Phong hiện có 215 hộ với 920 nhân khẩu.

Nhiều khu vực tại Vĩnh Phúc bị phong tỏa sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19. (Ảnh minh họa: Zingnews)

Các cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm thiết lập ngay chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Tiền Phong nhằm kiểm soát 24/24 giờ.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế đối với địa điểm trên phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Trước đó, qua điều tra dịch tễ ở thôn Tiền Phong, phát hiện H.H.T ngày 29/4/2021 có đi hát tại quán Karaoke Sunny - nơi có bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc tới hát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bình Xuyên đã làm các thủ tục cần thiết đưa đi cách ly tập trung vào chiều ngày 2/5 tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Gia Khánh, Bình Xuyên). Đến sáng 3/5, H.H.T có các biểu hiện nghi mắc COVID-19 nên đã đưa đi xét nghiệm, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội.