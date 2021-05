Công an Vĩnh Phúc điều tra 39 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Sáng 4/5, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra 39 trường hợp là công dân Trung Quốc có dấu hiệu cư trú bất hợp pháp trên địa bàn thành phố. Công an TP Vĩnh Yên đang phân loại từng trường hợp, do đây là người nước ngoài nên cần phiên dịch và thời gian để làm rõ.

Tối 3/5, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện 39 người Trung Quốc trú tại số nhà 19 Ngô Gia Tự, phường Khai Quang; số 2 đường Nguyễn Văn Chất và số 76 đường Nguyễn Công Trứ, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số người không hợp tác và bỏ chạy, lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn các địa điểm trên, đồng thời phát hiện và tạm giữ nhiều laptop, điện thoại di động, sim và thẻ điện thoại chưa kích hoạt.