Vietjet khai trương đường bay mới đến Surat Thani

Hãng đồng thời công bố thêm đường bay mới giữa Chiang Mai và Nakhon Si Thammarat, khai thác từ ngày 30/11/2020.

Chuyến bay khai trương hôm nay với số hiệu VZ350, khởi hành từ Băng Cốc đến Surat Thani, đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của ông Witchawut Jinto, Tỉnh trưởng tỉnh Surat Thani, ông Sathirawat Ponnark, Phó Tổng giám đốc Vietjet Thái Lan, đại diện sân bay và Văn phòng Tổng Cục du lịch Thái Lan tại tỉnh Surat Thani. Các hành khách trên chuyến bay khai trương cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn đặc biệt trên tàu bay và nhận được những phần quà lưu niệm.

Đường bay Bangkok – Surat Thani được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 4/11/2020 với thời gian bay khoảng 1 giờ 15 phút cho mỗi chặng. Với giờ bay thuận tiện xuất phát từ Băng Cốc vào 9h50 và hạ cánh tại Surat Thani lúc 10h45, hành khách dễ dàng sắp xếp lịch trình tham quan, công việc. Chiều ngược lại cất cánh lúc 1115 từ Surat Thani và hạ cánh lúc 12h45 tại sân bay Suvarnabhumi, Băng Cốc.

Nhân dịp này, Vietjet Thái Lan cũng mở bán loạt vé siêu ưu đãi chỉ từ 0 baht (chưa gồm thuế, phí) từ hôm nay đến hết ngày 8/11, áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa của hãng tại Thái Lan.

Vietjet hiện khai thác 14 đường bay nội địa Thái Lan bao gồm Băng Cốc - Chiang Mai/Chiang Rai/Phuket/Krabi/Udon Thani/Hat Yai/Khon Kaen/Nakhon Si Thammarat/Ubon Ratchathani/Surat Thani, Chiang Rai - Phuket/Udon Thani và Hat Yai/Chiang Mai - Nakhon Si Thammarat. Hãng tự hào đem đến cho hành khách nhiều lựa đọn điểm đến, giờ bay thuận tiện, chi phí tiết kiệm, những trải nghiệm thú vị trên tàu bay mới, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại.

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.