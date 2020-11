Vietjet Thái Lan tiếp tục mở đường bay kết nối các thành phố lớn tại Thái Lan

Các chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ408 và VZ409 mang đến cho hành khách những phút giây vui vẻ với chương trình biểu diễn sôi động và hoạt động rút thăm trúng thưởng trên tàu bay. Hành khách trên các chuyến bay này cũng nhận được những phần quà lưu niệm dễ thương từ hãng.

Đường bay Hat Yai – Chiang Rai, bắt đầu khai thác từ 01/11/2020 với tần suất 4 chuyến/tuần. Thời gian bay cho mỗi chặng là khoảng 2 giờ 15 phút. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Hat Yai lúc 8:55 và đáp xuống sân bay Mae Fah Luang tại Chiang Rai lúc 11:05, chiều ngược lại cất cánh lúc 11:35 và hạ cánh lúc 13:05.

Nhân dịp khai trương, Vietjet Thái Lan cũng ra mắt thẻ bay không giới hạn Hat Yai Pass nhằm đem đến cho hành khách sự tiện lợi và ưu đãi khi di chuyển trên các chuyến bay giữa Hat Yai, Chiang Rai và thủ đô Băng Cốc. Hành khách có thể mua thẻ bay Hat Yai Pass dễ dàng tại Skyfun.vietjetair.com với giá 7.200 baht (≈ 5.300.000đ, chưa bao gồm thuế và phí) cho thời gian bay từ ngày 16/11/2020 đến 15/05/2021 (trừ một số ngày Lễ, Tết) với số chuyến bay không giới hạn.

Với mạng bay rộng khắp kết nối nhiều điểm đến hấp dẫn tại xứ sở chùa Vàng, Vietjet đem đến nhiều cơ hội du lịch, giao thương cho người dân và du khách tại Thái Lan với chi phí tiết kiệm, những trải nghiệm thú vị trên tàu bay mới, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại.

Vietjet thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trước, trong và sau chuyến bay nhằm đảm bảo sức khỏe cho hành khách, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.