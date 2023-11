Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2023

(VTC News) -

Tại Đại hội, Vietcombank trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các tờ trình khác.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Vietcombank bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng (thứ 4 từ phải sang) và các thành viên HĐQT tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Oanh - tân Thành viên HĐQT Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1975 tại Nghệ An, hiện đang thường trú tại phố Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Bà Oanh tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại Ngữ và Thạc sỹ kinh doanh Đại học New South Wales, Australia.

Bà gia nhập Vietcombank từ năm 1997 với vai trò Cán bộ Phòng Dự án - Sở giao dịch - Vietcombank, sau đó trải qua nhiều vị trí tại các phòng ban của ngân hàng. Tháng 5/2013, bà Oanh được bầu làm Ủy viên HĐQT Vietcombank. Kể từ tháng 12/2014 đến nay, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Hiện Hội đồng quản trị Vietcombank có 9 người, bao gồm Chủ tịch Phạm Quang Dũng và 8 thành viên Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà La Thị Hồng Minh để bố trí công tác khác. Số lượng thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là 3 thành viên.

Trước đó, Vietcombank cũng công bố quyết định bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao. Ông Collin Richard Dinn, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Trụ sở chính Vietcombank được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Chuyển đổi kiêm nhiệm Thành viên chuyên trách thường trực Ban triển khai thành lập Văn phòng chuyển đổi - Trụ sở chính Vietcombank.

Ông Trần Thanh Nam, Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đổi mới sáng tạo - Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Giám đốc Đổi mới sáng tạo - Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 15/11/2023.

HĐQT Vietcombank điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ - Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày kể 15/11/2023.